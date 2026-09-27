Akit yazdı CİMER’e şikâyet yağdı: Antalya’daki ranta topyekun tepki

Yaşanan ranta isyan eden vatandaşlar şikâyet dilekçesinde: "Bölgede diğer parsellerde 0.80 emsal ve 8 kat yapılaşma koşullarının uygulandığı yönündeki bilgiler karşısında, 15449 ada 1 parsele 4.00 emsal ve 18 kat hakkının hangi hukuki ve teknik dayanakla verildiğinin ivedilikle araştırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Metninde özellikle: "Parsele ait ilk ruhsat ile tüm yenileme, tadilat ve revizyon ruhsatlarının, dayanak imar planları ve idari kararlarla birlikte mercek altına alınması. 4.00 emsal ve 18 katın hangi somut işlem, proje veya idari belgeye dayandığının net bir şekilde açıklanması. Geçmiş dönemde fiilen inşaata başlanıp başlanmadığının tarihi uydu ve hava görüntüleri, yapı denetim ve belediye kayıtları üzerinden tespiti. Eski dönemde fiili bir yapılaşma bulunmaması halinde, devasa imar hakkının hangi gerekçeyle korunduğunun kamuoyuna açıklanması. Mevcut yapının emsal, kat adedi, bağımsız bölüm sayısı, otopark, çekme mesafesi ve yangın güvenliği yönünden yerinde denetlenmesi. İncelemeler tamamlanıncaya kadar projeye yapı kullanma izin belgesinin (iskan) verilmemesi. Aksu Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve adli merciler nezdindeki süreçler sonuçlanana kadar şantiyedeki faaliyetlerin tedbiren durdurulması. Mevzuata aykırılık saptanması halinde ruhsatın iptal edilmesi ve usulsüzlükte imzası bulunan yetkililer hakkında idari, disiplin ve adli süreçlerin başlatılması. İnceleme sonuçlarının ve yapılan idari işlemlerin başvuru sahiplerine ivedilikle bildirilmesi” şeklinde bazı ortak talepler sıralandı.