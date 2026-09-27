Akit yazdı CİMER’e şikâyet yağdı: Antalya’daki ranta topyekun tepki
Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş mahallesindeki iki komşu arsadan birine 8 kata tekabül eden 0.8 imar payı verildiği, hemen bitişikteki arsanın ise CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesinden tam 18 kat karşılığı olan 4.0 emsalle ödüllendirildiği rant vurgunu infiale sebep oldu. Yeniakit.com.tr’nin 10 Eylül’de “Uçkur’un parası ranttan’ mı geliyor?” başlığıyla duyurduğu ve ismi fuhuş ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu Başkanı Muhittin Böcek ve yeğeni S. B.'e daireler hediye edildiğine yönelik haberimizi sonrası CİMER’e şikayet yağdı. Antalya Cumhuriyet Saşsavcılığı’na 2026/71** numaları dosya ile başvuru yapıldığı ve bölgede vatandaşa 0,80 emsal uygulanırken, Azerbaycanlı bir şirkete sağlanan imar artışına tepki gösteren vatandaşlar, CİMER’e dilekçe yağdırarak, “ inşaatın durdurulmasını ve iskan verilmemesini” talep etti