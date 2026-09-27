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Akit yazdı CİMER’e şikâyet yağdı: Antalya’daki ranta topyekun tepki

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Akit yazdı CİMER’e şikâyet yağdı: Antalya’daki ranta topyekun tepki

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş mahallesindeki iki komşu arsadan birine 8 kata tekabül eden 0.8 imar payı verildiği, hemen bitişikteki arsanın ise CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesinden tam 18 kat karşılığı olan 4.0 emsalle ödüllendirildiği rant vurgunu infiale sebep oldu. Yeniakit.com.tr’nin 10 Eylül’de “Uçkur’un parası ranttan’ mı geliyor?” başlığıyla duyurduğu ve ismi fuhuş ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu Başkanı Muhittin Böcek ve yeğeni S. B.'e daireler hediye edildiğine yönelik haberimizi sonrası CİMER’e şikayet yağdı. Antalya Cumhuriyet Saşsavcılığı’na 2026/71** numaları dosya ile başvuru yapıldığı ve bölgede vatandaşa 0,80 emsal uygulanırken, Azerbaycanlı bir şirkete sağlanan imar artışına tepki gösteren vatandaşlar, CİMER’e dilekçe yağdırarak, “ inşaatın durdurulmasını ve iskan verilmemesini” talep etti

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Foto - Akit yazdı CİMER’e şikâyet yağdı: Antalya’daki ranta topyekun tepki

Bölge halkına 0,80 imar emsali uygulanırken Azerbaycan kökenli Arso Group’a ait projede emsalin 4.00’e ve kat yüksekliğinin 18’e çıkarıldığı iddiaları kamuoyunda infial yarattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 'müktesep hak' savunmasına ikna olmayan binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak ruhsatın iptali ve inşaat ile iskan süreçlerinin ivedilikle durdurulmasını talep etti. CİMER’e iletilen dilekçelerde, söz konusu 15449 ada 1 parselde yer alan 18 katlı ve 418 bağımsız bölümlü projenin 'kazanılmış hak' (müktesep hak) gerekçesiyle yükseldiğinin savunulduğu, ancak bu iddianın somut belgelerle kanıtlanması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlar, eski ruhsat dönemine ait fiili bir inşaat başlangıcının, temel vizesinin, seviye tespit tutanağının ya da yapı denetim kaydının bulunup bulunmadığının titizlikle araştırılmasını istedi.

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Foto - Akit yazdı CİMER’e şikâyet yağdı: Antalya’daki ranta topyekun tepki

Yaşanan ranta isyan eden vatandaşlar şikâyet dilekçesinde: "Bölgede diğer parsellerde 0.80 emsal ve 8 kat yapılaşma koşullarının uygulandığı yönündeki bilgiler karşısında, 15449 ada 1 parsele 4.00 emsal ve 18 kat hakkının hangi hukuki ve teknik dayanakla verildiğinin ivedilikle araştırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Metninde özellikle: "Parsele ait ilk ruhsat ile tüm yenileme, tadilat ve revizyon ruhsatlarının, dayanak imar planları ve idari kararlarla birlikte mercek altına alınması. 4.00 emsal ve 18 katın hangi somut işlem, proje veya idari belgeye dayandığının net bir şekilde açıklanması. Geçmiş dönemde fiilen inşaata başlanıp başlanmadığının tarihi uydu ve hava görüntüleri, yapı denetim ve belediye kayıtları üzerinden tespiti. Eski dönemde fiili bir yapılaşma bulunmaması halinde, devasa imar hakkının hangi gerekçeyle korunduğunun kamuoyuna açıklanması. Mevcut yapının emsal, kat adedi, bağımsız bölüm sayısı, otopark, çekme mesafesi ve yangın güvenliği yönünden yerinde denetlenmesi. İncelemeler tamamlanıncaya kadar projeye yapı kullanma izin belgesinin (iskan) verilmemesi. Aksu Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve adli merciler nezdindeki süreçler sonuçlanana kadar şantiyedeki faaliyetlerin tedbiren durdurulması. Mevzuata aykırılık saptanması halinde ruhsatın iptal edilmesi ve usulsüzlükte imzası bulunan yetkililer hakkında idari, disiplin ve adli süreçlerin başlatılması. İnceleme sonuçlarının ve yapılan idari işlemlerin başvuru sahiplerine ivedilikle bildirilmesi” şeklinde bazı ortak talepler sıralandı.

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Foto - Akit yazdı CİMER’e şikâyet yağdı: Antalya’daki ranta topyekun tepki

Öte yandan, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, imar sürecinin 2018 yılındaki meclis kararlarına ve mülga Çalkaya Belediyesi döneminden kalan müktesep haklara dayandığını belirterek konunun 'ticari rekabet' olduğunu iddia etmişti.

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Foto - Akit yazdı CİMER’e şikâyet yağdı: Antalya’daki ranta topyekun tepki

Ancak, iddialara konu parsele ilişkin yürütülen savcılık soruşturması ve tutuklama süreçlerinin yanı sıra vatandaşların CİMER üzerinden başlattığı bu kitlesel şikayet dalgası ve uçkur düşkünü Muhittin Böcek’in yeğeni, aynı zamanda kasası olduğu öne sürükeb S.B’nin ilgili sitede mülk sahibi olduğunun öne sürülmesi, Altıntaş Mahallesi'ndeki emsal krizinin “rekabet”ten değil “ranttan” kaynaklandığını gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Fizik Kanunlarını Ağlatan Mahalle: Altıntaş’ın "Paralel Evren" İmarı! Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi, son günlerde Albert Einstein’ın bile görse "Ben bu görelilik teorisini eksik yazmışım" diyerek fizikle ilişiğini keseceği muazzam bir şehircilik mucizesine ev sahipliği yapıyor. Olay öyle bir raddeye geldi ki, durum Yeni Akit’in radarına takıldı, oradan da CİMER’in şikayet kutusu yanardağ gibi patladı. Mesele aslında son derece basit ve bir o kadar da doğaüstü. Yan yana duran iki komşu arsa var. Aralarında sadece hayali bir çizgi, belki bir tel örgü bulunuyor. Aynı toprağa basıyorlar, aynı güneşi alıyorlar, üzerlerinden aynı kuşlar uçuyor. Fakat gelin görün ki, belediyenin imar planına göre bu iki arsa aslında farklı galaksilerde yer alıyor. Arsalardan şanslı olanına tam 8 kata tekabül eden 0.8 imar payı verilmiş. Yani mal sahibi kafasını göğe doğru kaldırıp "Buraya bir saray dikeceğim" diyebiliyor. Peki hemen bitişiğindeki bahtsız komşu arsaya ne verilmiş? Muhtemelen "Sen dikey değil yatay yaşayacaksın, hatta mümkünse toprağın altına doğru kaz" denmiş. Bu durum, Türk müteahhitlik tarihine yepyeni konseptler kazandırabilir. Düşünsenize, 8 katlı binanın 5. katındaki balkonda oturan bir vatandaş, elindeki çay bardağını hafifçe yana uzatsa, yan arsadaki tek katlı gecekondunun çatısına bırakabiliyor. İki komşu birbirine selam vermek istese, biri teleskop kullanmak zorunda kalırken diğeri megafonla bağırıyor. Aynı deprem kuşağında, aynı sismik hareketlere maruz kalan bu iki toprağın maruz kaldığı bu "hukuki" ayrımcılık, mülkiyet hakkından ziyade bir kast sistemi hikayesine dönüşmüş durumda. Şu an Altıntaş Mahallesi sakinleri ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta "Rantın gözü kör olsun" diyerek CİMER’e dilekçe yağdıranlar, diğer tarafta ise yan arsadaki 8 katlı binanın gölgesinde kalıp D vitamini eksikliğinden kuruyanlar. Yetkililerin bu duruma nasıl bir açıklama getireceği merak konusu. Muhtemelen "Efendim, sağdaki arsanın toprağı daha bir iştahlıydı, büyümek istedi, soldakini ise biraz çekingen gördük" tarzı bir pedagojik yaklaşım sergileyecekler. Ya da daha fenası, kuantum fiziğindeki "paralel evrenler aynı anda aynı yerde var olabilir" teorisini şehircilikte ilk kez Antalya'da test ediyorlar. Sonuç ne mi olur bilinmez ama Altıntaş Mahallesi, "Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür" atasözünü, "Komşunun imarı komşuya gökdelen, bizimki kümes" şeklinde güncelleyerek dünya literatürüne çoktan girdi bile.
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