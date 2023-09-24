Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

Saçınızın yıpranmasına neden olan oldukça yoğun bir işlemdir. Evde yapabilir veya bir başkasının sizin için yapmasına izin vermek için kuaföre gidebilirsiniz. Ancak her iki durumda da zaman ve para gerekir. Ayrıca, saçlarınızın iyi görünmesini istiyorsanız, belirli aralıklarla yapmaya devam etmeniz gerekir ve bu da uzun vadede saçınızın zarar görmesine neden olur.