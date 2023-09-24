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Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

2023-09-24 21:09:13
Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

Beyaz saçlar hepimizin hayatının bir noktasında başa çıkmak zorunda kaldığı bir durumdur. Bazı insanların ilk beyaz saçı yirmili yaşlarının başında çıkarken, diğer insanlar için uzun bir süre beklemek gerekebilir. İlk beyaz saçınızı gördükten sonra, geri dönüşün olmadığını biliyorsunuz. Ve sayıları gün geçtikçe artar… Şunu peşinen söylemeliyiz ki bu yazının sonunda daha önce hiçbir sitede öğrenmediğiniz bilgileri öğreneceğinizi düşünüyoruz bu yüzden bize yorum yaparak bir teşekkürü çok görmezseniz oldukça mutlu oluruz.

#1
Foto - Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

Beyaz saçlarla yaşamayı kimi insan kabul eder kimi insan kendini hazır hissetmediği için onlardan kurtulmanın yollarını arar. Ve genellikle yapılan ilk tercih saç boyası olur. Peki size saçlarınızdaki beyazları patates kabukları sayesinde boyadan daha etkili bir biçimde yok edebileceğinizi söylesek? Evet yanlış duymadınız.

#2
Foto - Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

Saçınızın yıpranmasına neden olan oldukça yoğun bir işlemdir. Evde yapabilir veya bir başkasının sizin için yapmasına izin vermek için kuaföre gidebilirsiniz. Ancak her iki durumda da zaman ve para gerekir. Ayrıca, saçlarınızın iyi görünmesini istiyorsanız, belirli aralıklarla yapmaya devam etmeniz gerekir ve bu da uzun vadede saçınızın zarar görmesine neden olur.

#3
Foto - Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

Neyse ki, boyadan kat be kat ucuz ve saç boyası kadar etkili olan doğal bir yöntem var. Bu yöntem için ihtiyacınız olan tek şey bir torba patates! Patates kabukları, katekolaz adı verilen bir enzim içerir. Bu enzim cilt tonlarını dışa vurmayı amaçlayan kozmetik ürünlerinde kullanılır.

#4
Foto - Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

Bununla birlikte, cildinizi dengelerken, bu enzim saçınıza biraz da renk katabilir. Patates kabukları saçınıza zarar vermez ama saç boyalarının kimyasal içerdiğini söylememize sanıyorum gerek yok çünkü hepiniz biliyorsunuz.

#5
Foto - Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

Saçlarınızı patates kabukları ile eski haline döndürmek başta saçma gelebilir ama işe yaradığını göreceksiniz. Ve uygulanışı oldukça kolay.

#6
Foto - Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

patates kabuklarini tencerede kaynatin

#7
Foto - Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

Patatesin kabuklarını soyduktan sadece kabukları bir tencereye alın ve üstüne bir miktar kaynamış su dökün.

#8
Foto - Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

5 dakika kadar bekledikten sonra süzgeç yardımıyla patatesin içindeki suyu cam kaseye alın.

#9
Foto - Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

İşlem öncesinde saçlarını yıkayın ve daha sonra bir fırça yardımıyla aynı boya sürer gibi sürün.

#10
Foto - Beyazlayan saçları tamamen doğal yolla eski haline döndürmek: İlaçlara taş çıkartacak! Anında kapatan kür!

Bu işlemin sonunda patatesin kokusundan rahatsız olduysanız saçınıza bir saç maskesi veya saç kremi uygulayın. İşte bu kadar, saçlarınız eskisinden çok daha güzel oldu.

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