Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Başkan Erdoğan'a özel olarak yapıldı

En son Amerika’daki kongre baskınında Elazığlıların ‘mermerimize bir zarar gelmesin’ diye bir endişesi olduğunu ifade ettiğini ifade eden Tanyıldızı, “Elazığ vişne mermeri, dünyada çeşitli ülkelere ihracat ediliyor. Bazı özel mekanlarda da kullanılıyor. Vişne Mermeri, Kabe’de Merve ile Sefa arasında 10 bin metrekare bir alan üzerinde kullanıldı. Amerika’da Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te kullanıldı. En son Amerika’daki kongre baskınında Elazığlıların ‘mermerimize bir zarar gelmesin’ diye bir endişesi vardı. Bu mermer, kongre binasında da kullanılmıştı. Yapmış olduğumuz tespihi cumhurbaşkanımıza hediye ederek, onun nadide koleksiyonuna katarak Elazığlıların endişesini bir nebze olsun gidermiş olduk. Biz de bundan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.