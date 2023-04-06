Beyaz saçlardan patates ile kurtulun: Saç beyazlamasının dermanı doğal yolu ezberleri bozdu! Değişiklik yapın

Çoğunlukla ilerleyen yaşlarda görülen saç beyazlığı ani şok, travma, genetik, B12 eksikliği, stres gibi sorunlar nedeniyle erken yaşlarda da görülebilir. oğunlukla ilerleyen yaşlarda görülen saç beyazlığı ani şok, travma, genetik, B12 eksikliği, stres gibi sorunlar nedeniyle erken yaşlarda da görülebilir. Saçların beyazlaması, yaşlanma ile birlikte görülen doğal bir süreçtir. Saçların renginden sorumlu olan pigment, saç kökündeki bir hücreden gelir. Bu hücreler önemli miktarlarda melanin (koyu pigment) üretilmesi için genetik olarak kodlanır. Zamanla melanin üretim kapasitesi azalır. Melanin üretim kapasitesi ve melanin miktarındaki azalma da saçlarda beyazlamaya neden olur. Bunun haricinde çay, kahve, baharat ve kızarmış gıdaların fazla tüketilmesi de bu problemin sebepleri arasında yer almaktadır. Bu durumda kişiler birbirinden farklı yöntemlere başvurarak saçların beyazlarını kapatabilir.