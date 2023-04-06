2023-04-06 22:16:27 Beyaz saçlardan patates ile kurtulun: Saç beyazlamasının dermanı doğal yolu ezberleri bozdu! Değişiklik yapın
Beyaz saçlardan hem erkekler hem de kadınlar için estetik olarak sıkıntı yaratıyor. Erken yaşta başlayan beyazlama problemi özgüvenini zedeliyor. Saçın erken beyazlamasının sebepleri arasında genetik faktörler yer alır. Ancak bazı etkenlerde saçlarınızın erken yaşlarda beyazlamasına sebep olabilir. Stres, zararlı alışkanlıklar, vitamin ve mineral eksikliği, düzensiz beslenme, hormonal dengesizlikler gibi birçok faktör saçların erken beyazlamasına sebep olabilir.