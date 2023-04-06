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Kadın - Aile
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Beyaz saçlardan patates ile kurtulun: Saç beyazlamasının dermanı doğal yolu ezberleri bozdu! Değişiklik yapın

2023-04-06 22:16:27
Beyaz saçlardan patates ile kurtulun: Saç beyazlamasının dermanı doğal yolu ezberleri bozdu! Değişiklik yapın

Beyaz saçlardan hem erkekler hem de kadınlar için estetik olarak sıkıntı yaratıyor. Erken yaşta başlayan beyazlama problemi özgüvenini zedeliyor. Saçın erken beyazlamasının sebepleri arasında genetik faktörler yer alır. Ancak bazı etkenlerde saçlarınızın erken yaşlarda beyazlamasına sebep olabilir. Stres, zararlı alışkanlıklar, vitamin ve mineral eksikliği, düzensiz beslenme, hormonal dengesizlikler gibi birçok faktör saçların erken beyazlamasına sebep olabilir.

#1
Foto - Beyaz saçlardan patates ile kurtulun: Saç beyazlamasının dermanı doğal yolu ezberleri bozdu! Değişiklik yapın

Beyaz saçlardan hem erkekler hem de kadınlar için estetik olarak sıkıntı yaratıyor. Özellikle erken yaşta başlayan beyazlamalar pek çok insanın insanın özgüvenini zedeliyor, beyazlardan kurtulmak için yoğun kimyasal işlemler uyguluyorlar. Peki boya gibi kimyasal işlemler uygulanmadan ne yapılabilir? Bu haberde sizlere kolay malzemeler kullanrak doğal bir şekilde nasıl beyaz saçlardan kurtulabilirsiniz derledik.. Beyaz saçlarınıza evde yapacağınız tariflerle kolayca veda edebilirsiniz.

#2
Foto - Beyaz saçlardan patates ile kurtulun: Saç beyazlamasının dermanı doğal yolu ezberleri bozdu! Değişiklik yapın

Çoğunlukla ilerleyen yaşlarda görülen saç beyazlığı ani şok, travma, genetik, B12 eksikliği, stres gibi sorunlar nedeniyle erken yaşlarda da görülebilir. oğunlukla ilerleyen yaşlarda görülen saç beyazlığı ani şok, travma, genetik, B12 eksikliği, stres gibi sorunlar nedeniyle erken yaşlarda da görülebilir. Saçların beyazlaması, yaşlanma ile birlikte görülen doğal bir süreçtir. Saçların renginden sorumlu olan pigment, saç kökündeki bir hücreden gelir. Bu hücreler önemli miktarlarda melanin (koyu pigment) üretilmesi için genetik olarak kodlanır. Zamanla melanin üretim kapasitesi azalır. Melanin üretim kapasitesi ve melanin miktarındaki azalma da saçlarda beyazlamaya neden olur. Bunun haricinde çay, kahve, baharat ve kızarmış gıdaların fazla tüketilmesi de bu problemin sebepleri arasında yer almaktadır. Bu durumda kişiler birbirinden farklı yöntemlere başvurarak saçların beyazlarını kapatabilir.

#3
Foto - Beyaz saçlardan patates ile kurtulun: Saç beyazlamasının dermanı doğal yolu ezberleri bozdu! Değişiklik yapın

Siz de saç beyazlamasını geciktirmek istiyorsanız hazırladığımız yöntemi deneyebilirsiniz. İşte saç beyazlamasını önlemenin doğal yolu; MALZEMELER - 3 çorba kaşığı kinin yaprağı - 3 çorba kaşığı biberiyeuyu ocakta kaynatın. Ardından içerisine kinini ekleyin. 10 dakika boyunca kısık ateşte pişirdikten sonra içerisine biberiye de ekleyip, ocağı kapatın. Ağzı kapaklı bir kabın içerisine koyup kapağı kapatın.

#4
Foto - Beyaz saçlardan patates ile kurtulun: Saç beyazlamasının dermanı doğal yolu ezberleri bozdu! Değişiklik yapın

20 dakika soğumasını bekleyin. Daha sonra karışımı süzgeçten geçirin. Son olarak saçınızı şampuan ile yıkadıktan sonra durulanma aşamasında karışımı saçlarınıza sürün. NOT: Bu karışımı haftada 3 kez tekrarlayın.

#5
Foto - Beyaz saçlardan patates ile kurtulun: Saç beyazlamasının dermanı doğal yolu ezberleri bozdu! Değişiklik yapın

KAHVE Kahve, beyazlayan saçlarınız için muhteşem bir çözüm önerisi olabilir. Güçlü bir kahve demliği hazırlayın ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın, 1 saat bekletin ve sonra durulayın. Kahve saçınıza zengin, koyu kahverengi bir renk verebilir.

#6
Foto - Beyaz saçlardan patates ile kurtulun: Saç beyazlamasının dermanı doğal yolu ezberleri bozdu! Değişiklik yapın

KINA - Kına saçlara doğal bir renk verir. Ayrıca saçları besler ve onarır. Bir macun oluşturmak için kına tozunu sıcak suyla karıştırın. Saçınıza uygulayın ve birkaç saat bekletin. Su ile durulayın. Kına saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir. PAPATYA - Güçlü bir papatya çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Papatya saçınıza açık sarı bir renk verebilir.

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