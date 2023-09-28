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Beyaz eşya taşıyan tır devrildi

2023-09-28 18:28:15
Beyaz eşya taşıyan tır devrildi

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi.

#1
Foto - Beyaz eşya taşıyan tır devrildi

Edinilen bilgiye göre, çamaşır makinesi taşıyan 09 C 3769 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi sağ şeritte seyir halinde olan demir profil yüklü 05 ABJ 895 plakalı tırın dorsesine sürttü.

#2
Foto - Beyaz eşya taşıyan tır devrildi

Sürtmenin etkisiyle 09 C 3769 plakalı tır, yolun kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

#3
Foto - Beyaz eşya taşıyan tır devrildi

Devrilen aracın ön camı tuzla buz olurken, çamaşır makineleri de hasar gördü.

#4
Foto - Beyaz eşya taşıyan tır devrildi

Devrilen tırın sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Beyaz eşya taşıyan tır devrildi

Kaza sebebiyle trafik tek şeritten verilirken, tırın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

#6
Foto - Beyaz eşya taşıyan tır devrildi

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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