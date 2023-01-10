Beslemeyin! Asın bu şerefsizleri

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kente toplu olarak giren uyuşturucu maddelerin şüpheliler ile birlikte yakalanması için teknik, takip ve projeli çalışmalar yürütüldü. Narkotik ekiplerinin bu çerçevede 2022 yılında 5 bin 878 operasyon gerçekleştirdiği 6 bin 808 şüpheli şahsa işlem yaptığı öğrenildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı öne sürülen bin 252 şüpheli şahıstan 502'sinin tutuklandığı bildirildi.