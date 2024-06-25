Beşiktaş'tan Rafa Silva hamlesi! KAP'a bildirdi

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Rafa Silva 17 Mayıs 1993 yılında Portekiz’in Forte da Casa bölgesinde dünyaya geldi. Forvet arkası oyuncusu ayrıca sağ kanat ve sol kanat gibi bölgelerde forma giyebiliyor. 2016-2017 sezonunda 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Braga’dan Benfica’ya transfer olan oyuncu bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada 14 gol ve 12 asistlik katkı verdi. Başarılı oyuncunun kariyerinde Avrupa Şampiyonası , UEFA Uluslar Ligi, 3 Portekiz Ligi Şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası kazandı. Rafa Silva, Benfica formasıyla çıktığı 326 karşılaşmada 94 gol ve 79 asistlik katkı verirken Braga formasıyla ise 127 maçta 26 gol ve 18 asist yaptı. Portekiz takımıyla 25 maçta 800 dakika süre alan oyuncu 4 asist yaparken gol katkısı veremedi.