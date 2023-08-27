2023-08-27 16:49:00 Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferin bitmesine az bir süre kala birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Savunma için hem İngiltere hem de İtalya'dan adaylar belirleyen siyah-beyazlılar, son olarak Atalanta'nın tecrübeli stoperi Berat Djimsiti'yi gündemine almıştı. Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Eric Dier ile de temaslarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, geri dönmesini sağlayamadığı eski yıldızının transfer görüşmelerini bitirmişti. Başarılı futbolcu, bir başka Süper Lig ekibine transfer oluyor.