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Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

2023-08-27 16:49:00
Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferin bitmesine az bir süre kala birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Savunma için hem İngiltere hem de İtalya'dan adaylar belirleyen siyah-beyazlılar, son olarak Atalanta'nın tecrübeli stoperi Berat Djimsiti'yi gündemine almıştı. Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Eric Dier ile de temaslarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, geri dönmesini sağlayamadığı eski yıldızının transfer görüşmelerini bitirmişti. Başarılı futbolcu, bir başka Süper Lig ekibine transfer oluyor.

#1
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlarken flaş gelişmeler yaşandı.

#2
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Teknik heyetin isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, öncelikle savunmayı güçlendirmeye konsantre olmuştu.

#3
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

beIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen 30 yaşındaki Berat Djimsiti ile temasa geçmişti.

#4
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen İsviçreli stoperin Atalanta ile 2026 yıına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

#5
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Siyah-beyazlılar, mevcut kadrosunda 7 stoper bulunan Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Eric Dier'i listesinde bulunduruyordu.

#6
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Siyah-beyazlılar, Tottenham'dan Eric Dier'ın da fiyatını sorarak gelecek cevabı beklemeye başlamıştı. 2014'ten bu yana Tottenham formasını terleten ve sözleşmesinin son senesine giren 29 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den Fulham ile İskoçya'dan Celtic de talip olmuştu.

#7
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Bu gelişmelerin ardından, Beşiktaş'tan bir önceki yaz tartışmalı bir şekilde Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ı menajeri Mirsad Türkcan, siyah-beyazlılara önerdi.

#8
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Bunun üzerine İtalyan kulübüne teklif yapıldı. Torino'nun yetkileri 19 yaşındaki futbolcuyu maaşının tamamını Kartal'ın ödemesi şartıyla kiralık vermeye olumlu yaklaştı.

#9
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Ancak Beşiktaş Emirhan'ı satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmak isteyince, talebi reddedilince görüşmeler tıkandı.

#10
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Görüşmelerin tıkanması sonrası oyuncu için Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Torino ile pazarlıklara başladı.

#11
Foto - Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi Süper Lige geri dönüyor... Güler misin, ağlar mısın!

Tarafların 1 yıllık kiralama konusunda büyük ölçüde anlaştığı ve transferin kısa sürede biteceği kaydedildi. Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon başı yaklaşık 5 milyon Euro bonservisle Torino'ya giden Emirhan İlkhan, İtalyan ekibiyle sadece 4 maça çıkabilmişti.

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