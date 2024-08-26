Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst ile üst üste galibiyetler aldı. Süper Kupa'da Galatasaray'ı dikkat çeken bir skorla mağlup eden Kara Kartal, Süper Lig'de de ilk iki haftayı üç puanla kapattı. Bu sırada UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Beşiktaş, Felix Uduokhai transferi sonrası bir de Galatasaray'a çalım atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…