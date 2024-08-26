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Spor
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Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

2024-08-26 13:02:09
Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst ile üst üste galibiyetler aldı. Süper Kupa'da Galatasaray'ı dikkat çeken bir skorla mağlup eden Kara Kartal, Süper Lig'de de ilk iki haftayı üç puanla kapattı. Bu sırada UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Beşiktaş, Felix Uduokhai transferi sonrası bir de Galatasaray'a çalım atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Birçok bölgeyi güçlendiren Kara Kartal, son olarak Felix Uduokhai'yi kadrosuna kattı.

#2
Foto - Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynadığı maçta hücumda çok iyi performans gösterip üç gol bulmasına rağmen, savunmada tam tersi bir görüntü sergilemişti.

#3
Foto - Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Rakibi karşısında iki kez öne geçse ve iki farkı yakalasa da üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar, sol tarafından kopya goller yiyerek sahadan beraberlikle ayrıldı.

#4
Foto - Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Maçın hemen ardından statta toplantı yapan yönetim, sol stoper transferine öncelik verip, Brad Friedel'i İstanbul'a dönmeden İsviçre'den direkt Almanya'ya yolladı.

#5
Foto - Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

ABD'li danışman, listelerinde yer alan Felix Uduokhai için Augsburg'la masaya oturup transferi noktaladı. Yıldız futbolcu, dün gece sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

#6
Foto - Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Beşiktaş, Nijerya asıllı Alman oyuncuyla 1+3 yıllık mukavele yapacak. Uduokhai ilk senesinde kiralık oynayacak, ardından zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

#7
Foto - Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Sol bek için Premier Lig ve Bundesliga'dan adaylar belirleyen Beşiktaş'a Sergio Reguilon önerildi.

#8
Foto - Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Tottenham'ın futbolcusu olan 27 yaşındaki İspanyol futbolcu, geçen sezonun ilk devresini Manchester United, ikinci yarısını ise Brentford'da kiralık olarak geçirmişti.

#9
Foto - Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Yeni sezonda İngiliz ekibinin planlarında yer almayan deneyimli oyuncunun, kulübünden kiralık ya da bonservisiyle ayrılması bekleniyor.

#10
Foto - Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Sabah'a göre; İspanyalı futbolcu Sergio Reguilon ile Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılılar, hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon Reguilon ile ilgilenmişti.

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