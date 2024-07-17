2024-07-17 16:40:17 Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…
Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir düzen kurarak şampiyon olmak isteyen siyah-beyazlılarda transfer mesaisi sürüyor. Birçok yıldızı renklerine bağlayan Kara Kartal'dan bir bomba daha geldi. Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Takımın bel kemiği gönderiliyor. Başkan Hasan Arat biletini kesti, veda etti gidiyor. İşte sürpriz ayrılığın detayları...