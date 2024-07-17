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Spor
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Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…

2024-07-17 16:40:17
Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir düzen kurarak şampiyon olmak isteyen siyah-beyazlılarda transfer mesaisi sürüyor. Birçok yıldızı renklerine bağlayan Kara Kartal'dan bir bomba daha geldi. Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Takımın bel kemiği gönderiliyor. Başkan Hasan Arat biletini kesti, veda etti gidiyor. İşte sürpriz ayrılığın detayları...

#1
Foto - Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…

Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılarda bu sefer ayrılık haberi geldi. Gelen son dakika bilgisi taraftarları şaşkına çevirecek. Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Takımın bel kemiği gönderiliyor. Hasan Arat biletini kesti, veda etti gidiyor.

#2
Foto - Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…

Beşiktaş gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Yeni sezon öncesi birçok yıldızı transfer eden siyah-beyazlılarda sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un ardından takım kaptanı Necip Uysal'la da yollar ayrılabilir.

#3
Foto - Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…

Süper Lig'de tarihinde ilk kez sahne alacak olan Bodrum FK, transferde sürpriz bir atak gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Türkiye'nin en iyi kulüpleri arasında kalıcı olabilmek için önce savunma güvenliğini sağlama almak istiyor. Bu doğrultuda takviye çalışmalarını sürdüren Muğla ekibi, İstanbul temsilcisi Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

#4
Foto - Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…

Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon toplam 43 maçta forma giyen 33 yaşındaki stoper ile ilgili Kartal'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst henüz bir karar verebilmiş değil. Beşiktaş altyapısında yetişen futbolcunun Beşiktaş'taki durumunu takip eden Bodrum FK yönetimi, menajeri kanalıyla Necip'in nabzını yokladı.

#5
Foto - Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde üç Süper Lig, üç de Türkiye Kupası olmak üzere tam 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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