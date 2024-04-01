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Spor
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Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

2024-04-01 12:55:51
Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezonu üçüncü bitirmek isteyen siyah beyazlılar, devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kartal, sözleşmesi devam eden oyuncuyla yollarını ayırmanın planlarını yaparken, yerine Borussia Dortmund'un geleceği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Sezonu üçüncü bitirmek isteyen siyah beyazlılar, devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Kartal, sözleşmesi devam eden oyuncuyla yollarını ayırmanın planlarını yaparken, yerine Borussia Dortmund'un geleceği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Beşiktaş, ara transfer döneminde ilk takviyesini teknik direktör Fernando Santos öncesinde Jonas Svensson ile yapmıştı.

#5
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın tercihiyle alınan Norveçli bek, Valentin Rosier'in de gidişinin önünü açtı.

#6
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Ancak 2.5 sezon Adana Demirspor'da top koşturduktan sonra yolu Beşiktaş'a düşen 31 yaşındaki isim, beklentileri karşılayamadı.

#7
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Fernando Santos'un performansını beğenmediği Norveçli sağ bek, yedek kulübesinin gediklisi haline geldi.

#8
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 6 maça çıkan Svensson, 435 dakika sahada kalırken skora katkı sağlayamadı.

#9
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Portekizli çalıştırıcının, kadroda bu mevkide ilk tercihi ağırlıklı olarak Onur Bulut oldu.

#10
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

Bu doğrultuda, 1 yıl daha sözleşmesi olsa da Svensson ile yolları ayırmayı planlayan Kartal'ın, sağ bek listesine aldığı isimler arasında B. Dortmund'dan Marius Wolf ve West Ham'dan Ben Johnson bulunuyor.

#11
Foto - Beşiktaş'ta bu durumu ilk kez duyan şaşkına dönebilir! Bu nasıl bir iştir yahu... Memnun değiller...

İki oyuncunun sözleşmesi de sezon sonu bitiyor

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