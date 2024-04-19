2024-04-19 08:27:48 Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, taraftarına müjdeyi vermek için yıldız hamlesi yapmak istiyor. Hasan Arat yönetimi, Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü oyuncuyla ilk görüşmesini gerçekleştirdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...