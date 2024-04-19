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Spor
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Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

2024-04-19 08:27:48
Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, taraftarına müjdeyi vermek için yıldız hamlesi yapmak istiyor. Hasan Arat yönetimi, Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü oyuncuyla ilk görüşmesini gerçekleştirdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Süper Lig'de bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Sezonu 3. sırada tamamlamak isteyen siyah-beyazlı transferde hızlı davranmak istiyor. Yönetim, aradığı yıldızı Juventus'ta buldu. İşte flaş transfer haberinin detayları...

#3
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Ligde yarın Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanmak ve 3.lük için puan farkını eritmek istiyor.

#4
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Son olarak teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet.

#5
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Yeni sezon için transfer çalışmalarına da başlayan siyah-beyazlı yönetim, kadrosunu güçlendirmek adına flaş hamleler yapmak istiyor.

#6
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Yeni sezon öncesi takımdan birçok oyuncusunu göndermesi beklenen Beşiktaş, yeni yıldızlar için kollarını sıvadı ve transfer için kesenin ağzını açtı.

#7
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

BEŞİKTAŞ BOMBAYI PATLATMAYA HAZIRLANIYOR Birçok oyuncu için harekete geçen Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Juventus forması giyen Sırp yıldız Filip Kostic.

#8
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Kartal, 31 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

#9
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

OYUNCUYLA İLK GÖRÜŞME YAPILDI Siyah-Beyazlı yönetimin, Kostic'in menajeri ile yaptığı görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

#10
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediği ve bu yüzden de Beşiktaş'ın transferde elinin güçlü olduğu bildirildi.

#11
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

29 MAÇA ÇIKTI Kariyerinde Groningen, Stuttgart, Hamburg ve E.Frankfurt gibi takımların da formasını giyen Sırp yıldız, bu sezon 29 maçta forma giydi.

#12
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR Gol atma başarısı gösteremeyen 31 yaşındaki Kostic, 4 asiste imza attı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sırp yıldızın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro...

#13
Foto - Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

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