SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş resmen hazine buldu! Herkesi şaşırtan hamleyi atacaklar... 10 Numara transfer...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Beşiktaş resmen hazine buldu! Herkesi şaşırtan hamleyi atacaklar... 10 Numara transfer...

Bayer Leverkusen'in Bochum'a kiraladığı Francis Onyeka'nın Beşiktaş'ın listesinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki 10 numaranın istatistikleri etkileyici...

#1
Foto - Beşiktaş resmen hazine buldu! Herkesi şaşırtan hamleyi atacaklar... 10 Numara transfer...

Beşiktaş'ta 2026 yazı için transfer çalışmaları sürüyor. 10 numara listesinde çok ilginç bir isim bulunduğu öğrenildi: Francis Onyeka... Bonservisi Bayer Leverkusen'de bulunan 18 yaşındaki futbolcu şu anda kiralık olarak Bochum forması giyiyor. Bundesliga 2'de 19 karşılaşmaya çıktı.

#2
Foto - Beşiktaş resmen hazine buldu! Herkesi şaşırtan hamleyi atacaklar... 10 Numara transfer...

Sahada 1.392 dakika kalan 1.86 boyundaki orta saha, 7 gol ve 1 asist üretti. İki kulüp arasındaki kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonu yok. Francis Onyeka'nın Bayer Leverkusen'deki mukavelesi ise 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Şu anda tahmini piyasa değeri 6 milyon euro civarında...

#3
Foto - Beşiktaş resmen hazine buldu! Herkesi şaşırtan hamleyi atacaklar... 10 Numara transfer...

Ancak Leverkusen'in en az 10 milyon euro talep etmesi bekleniyor.

#4
Foto - Beşiktaş resmen hazine buldu! Herkesi şaşırtan hamleyi atacaklar... 10 Numara transfer...

Almanya U19 Milli Takımı'nın da formasını giyen Francis Onyeka, Leverkusen'in altyapısından yetişti. Sol ayağını kullanan genç yetenek, 29 Nisan'da 19 yaşına girecek. Beşiktaş, geniş listesinde bulunan oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

