Beşiktaş-Lugano canlı maç anlatımı...

Beşiktaş-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz TRT 1'de mi? 29.08.2024 - 10:17 | Son Güncellenme: 29.08.2024 - 10:17 #Beşiktaş-Lugano maçı #Play-off rövanş maçı #BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz mi Beşiktaş-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı için geri sayım devam ediyor. İsviçre deplasmanından 3-3'lük skorla geri dönen Beşiktaş, bu kez taraftarının desteği ile galibiyet alarak turu geçen taraf olmak istiyor. Maçın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Beşiktaş-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? 1Beşiktaş-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz TRT 1de mi UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak olan lig aşamasına kalmak isteyen Beşiktaş, play-off turu rövanş maçında Lugano'yu 3-3'ün rövanşında konuk edecek. İlk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Siyah Beyazlı takımda gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Maçın başlamasına saatler kala maçın yayınlacağı kanal merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Beşiktaş-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? 2BEŞİKTAŞ-LUGANO UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA BEŞİKTAŞ-LUGANO UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Beşiktaş-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off maçı 29 Ağustos Perşembe saat 21:00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak. Radu Petrescu'nun düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu üstlenecek. MUHTEMEL 11'LER Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi 3BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR? Beşiktaş sahasında konuk edeceği Lugano karşısında alacağı her türlü galibiyet neticesinde turu geçen taraf olacak. Beraberlik durumunda maç uzatmalara gidecek. Lugano'nun kazanması durumunda ise Beşiktaş, Konferans Ligi grup aşamasında yoluna devam edecek. 4LUGANO İLE 4. MAÇ LUGANO İLE 4. MAÇ! İsviçre temsilcisi Lugano ile 4. resmi müsabaka bu akşam oynanacak. Geçtiğimiz yıl UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan ilk maçı Lugano 3-2'lik skorla kazanırken, deplasmanda oynanan maçta 2-0'lık skorla kazanan Beşiktaş olmuştu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Fenerbahçe'nin rakibi olan Lugano, temsilcimiz karşısında iki maçı da kaybederek yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam etme hakkı elde etmişti. Bu turda Partizan'ı eleyen Lugano, play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3'lük skorla tamamlandı.