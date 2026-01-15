  • İSTANBUL
Spor
8
Yeniakit Publisher
Beşiktaş kupada Keçiörengücü’nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Beşiktaş kupada Keçiörengücü’nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

#1
Foto - Beşiktaş kupada Keçiörengücü’nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak.

#2
Foto - Beşiktaş kupada Keçiörengücü’nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Yeni yılın ilk resmi maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, kazanarak kupada 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

#3
Foto - Beşiktaş kupada Keçiörengücü’nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Ankara temsilcisi de İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma adına önemli bir adım atmanın peşinde.

#4
Foto - Beşiktaş kupada Keçiörengücü’nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak. Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.

#5
Foto - Beşiktaş kupada Keçiörengücü’nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.

#6
Foto - Beşiktaş kupada Keçiörengücü’nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek. Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

#7
Foto - Beşiktaş kupada Keçiörengücü’nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER: Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Toure, Rashica, Abraham Keçiörengücü: Emre, Oğuzhan, Wellington, İshak, Tahsin, Ali, İbrahim, Halil Can, Hüseyin, Ezeh, Djabi.

