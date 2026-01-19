  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi:

Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

#1
Foto - Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

#2
Foto - Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler

Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

#3
Foto - Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemeyecek.

#4
Foto - Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler

Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü tamamlayan Nijerya için ter döken Ndidi, karşılaşmada formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcu Djalo da sarı kart cezasından dolayı maçta görev yapamayacak.

#5
Foto - Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.

#6
Foto - Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Kartal, Rashica, Cerny, Orkun, El-Bilal, Abraham. Kayserispor: Bilal, Ramazan, Semih, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.

