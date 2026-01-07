Beşiktaş geri adım attı! Adalı vazgeçmiyor! 'Umut var' deyip süre istediler...

Sergen Yalçın'ın, '10 üstünden notum sıfır' dediği Rafa Silva için Beşiktaş yöneticisi Murat Kılıç 'kulüp olarak ne Sergen Hoca'nın ne teknik ekibin ne de yönetimin onunla sorunu yok' diyerek kafa karıştırdı. 'Kendisi isterse oynar. Bizlik bir şey yok' diyerek de Sergen Yalçın ile Portekizli oyuncu arasında hala daha bir ihtimal olduğu izlenimi verdi.