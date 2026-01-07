Beşiktaş geri adım attı! Adalı vazgeçmiyor! 'Umut var' deyip süre istediler...
Beşiktaş armasını hak etmeyen bu oyuncu için verilen süre taraftarın aklını bulandırıyor.
Sergen Yalçın'ın, '10 üstünden notum sıfır' dediği Rafa Silva için Beşiktaş yöneticisi Murat Kılıç 'kulüp olarak ne Sergen Hoca'nın ne teknik ekibin ne de yönetimin onunla sorunu yok' diyerek kafa karıştırdı. 'Kendisi isterse oynar. Bizlik bir şey yok' diyerek de Sergen Yalçın ile Portekizli oyuncu arasında hala daha bir ihtimal olduğu izlenimi verdi.
Beşiktaş'ta Rafa Silva gerginliği bir türlü atlatılamıyor. Portekizli ne atılıyor (oynamak istemiyor) ne de satılıyor (kimse istemiyor. Bonservis beklentisi ve maaşı yüzünden kapıyı çalan yok).
Sergen Yalçın daha önce "mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu" dediği Rafa'nın kampta olmasını istemiyordu.
Çünkü Beşiktaş teknik direktörü diğer oyuncuların keyfini kaçırdığına, kendi otoritesini sarstığına ve diğer oyuncuların çalışma şevkini kırdığına inanıyor. Yalçın'a göre Rafa ayrıca asosyal tavırlarıyla takımın enerjisini sömürüyor. İkilik çıkarıyor.
Ancak Yalçın'ın istemediği gül dibinde bitti. Portekizli oyuncu sözleşmesi gereği Antalya kampına da katıldı. Nedeni ise Yalçın'ın dediği gibi "sözleşme" maddeleri. Katılmasaydı, Beşiktaş kurtulabilirdi. "Gelme" denseydi de Rafa Silva'nın eline bir avantaj geçebilirdi. Fotospor'a göre; İki taraf da birbirine bu kozu vermedi.
Yönetici Murat Kılıç ise "kulüp olarak ne Sergen Hoca'nın ne teknik ekibin ne de yönetimin Rafa Silva ile bir sorunu yok" diyerek hala Portekizli oyuncudan umutlarını kesmediklerinin mesajını verdi.
"Kendisi isterse oynar. Bizlik bir şey yok "diyerek de Sergen Yalçın ile Portekizli oyuncu arasındaki sorunun çözülmesini hayal ettiklerini itiraf etti.
