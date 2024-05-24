  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Fenerbahçelileri isyan ettiren yıldız açıklaması…

"Hüseyin Çevik Menzil cemaatinden kaç para aldı?" Hüseyin Çevik her şeyi açıkladı! Manşeti bile verdi

TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da kriz! Köhn, Kerem Demirbay pişman etti, şampiyonluk gidebilir!

Gönül Dağı dizisinde beklenmedik gelişme! Selahaddin ve Teşkilat’ı yayınlayan TRT’de flaş hareket… Büyük sürpriz…

Hem leziz hem şifa dolu! 3 bin 400 rakımlı yaylada zorlu mesai

Her şeyin bir bedeli var! İstenen ceza 300 yıl… Mağdur sayısı artıyor

Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

Simpsonlar'dan yeni tahmin! Sıcaklık krizi kapıda mı?

“Bir şeylerin hazırlığı yapılıyor” diyen İslam Memiş’ten “çılgın” tahmin
Spor
13
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

2024-05-24 11:46:32
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. 3 büyük kulüpler gelecek sezon iddialı hamleler yapmak için geri sayıma geçti. Ezeli rakiplerin transfer döneminde bomba isimlere yöneleceği ve önemli yıldızları Türkiye'ye getireceği öğrenilmişti. Bu doğrultuda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, çok sürpriz bir futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı. İşte transferde yılın kapışmasının detayları... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (BJK FB GS spor haberi)

1
#1
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Trendyol Süper Lig'in bitmesine 1 maç kala futbolda gözler yavaş yavaş yaz transfer dönemine çevrildi.

#2
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne oldu.

#3
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Türk kulüplerinin amacı, bu yaz takımlarına veda edecek olan yıldızlar için bir an önce girişimleri başlatmak ve rakiplerinden önce oyuncuları ikna etmek.

#4
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer dönemi için önemli isimlerle temas haline olduğu öğrenildi. 3 büyük kulübün de yeni sezon transferlerindeki tek hedefi nokta atışı takviyeler gerçekleştirebilmek.

#5
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

A Spor'a göre; Ezeli rakipler geçtiğimiz sezonlarda transferde yaptıkları hataları tekrarlamak istemiyor.

#6
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Bu doğrultuda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı.

#7
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Fransız milli futbolcu Thomas Lemar'ın, Süper Lig yolunda olduğu ifade edildi.

#8
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Uzun süredir La Liga'da Atletico Madrid forması giyen yıldız orta saha, sezon sonunda takımına veda edecek.

#9
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Madrid ekibi yaz aylarında Lemar ile ayrılık kararı aldığını açıkladı.

#10
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun menajerler vasıtasıyla Süper Lig devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi.

#11
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Yaşanan bu gelişmenin ardından 28 yaşındaki Fransız futbolcu için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

#12
Foto - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde! Transferde yılın kapışması

Öte yandan önümüzdeki günlerde sarı lacivertlilerin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bu transferde rakip olarak öne çıkması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan ve 27 kez Fransa A Milli Takım formasını da terleten Thomas Lemar'ın, orta sahanın her bölgesinde forma giyebilmesi dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SELAMİ

Kaliteli olabilir ama üç tane SAZAN takım varken 1 se 10 a kakalarlar sonrada yılın transfer çalımı diye boy boy manşet olur. Fred öesela sezonunbyarısını boş geçirdi tete , zaha aha ha ga
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Üç-beş kuruş atın şu garibana! 'Bir tane tayt aldım bin lira tuttu ya'
Sosyal Medya

Üç-beş kuruş atın şu garibana! 'Bir tane tayt aldım bin lira tuttu ya'

Sosyal medya kanallarının sokak röportajlarında "ekonomik kriz" çığırtkanlığı tam gaz devam ediyor.
Biz AK Parti’den ne bekliyoruz, onlar ne yapıyorlar?
Gündem

Biz AK Parti’den ne bekliyoruz, onlar ne yapıyorlar?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Biz AK Parti’den ne bekliyoruz, onlar ne yapıyorlar?" başlıklı yazısı...
F-35 üreticisi Lockheed Martin'den Türkiye için görülmemiş açıklama: Orada 700 uçak var

F-35 üreticisi Lockheed Martin'den Türkiye için görülmemiş açıklama: Orada 700 uçak var

Elektrik kaçakçılığında son perde: Tarlalardan korsan trafo fışkırıyor!
Gündem

Elektrik kaçakçılığında son perde: Tarlalardan korsan trafo fışkırıyor!

Elektrik kaçakçılığıyla mücadele edilen Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, tarlalardan kaçak trafolar çıktı.
Macaristan'dan hayal kırıklığı yaşatan Netanyahu kararı!
Dünya

Macaristan'dan hayal kırıklığı yaşatan Netanyahu kararı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talebinin 'siyasi' olduğunu savunan Macaristan,..
Yunan tarafı duyurdu: Pakistan'ın almayı reddettiği Türk helikopterlerini o ülke aldı

Yunan tarafı duyurdu: Pakistan'ın almayı reddettiği Türk helikopterlerini o ülke aldı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23