  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
6
Beşiktaş 1.5 saate yakın çalıştı

2020-09-30 16:17:09
Beşiktaş 1.5 saate yakın çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

#1
Foto - UEFA’dan elenen ve lige kötü başlayan Beşiktaş, ağır Konyaspor yenilgisi sonrası Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maça odaklandı.

UEFA’dan elenen ve lige kötü başlayan Beşiktaş, ağır Konyaspor yenilgisi sonrası Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maça odaklandı.

#2
Foto - Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

#3
Foto - Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

#4
Foto - 5'e 2 çalışması, pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile bitti.

5'e 2 çalışması, pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile bitti.

#5
Foto - Beşiktaş hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı şekilde sürdürecek.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı şekilde sürdürecek.

Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!
Gündem

Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Eylül Çarşamba günü yeni yayın dönemine ilişkin gelen şikayetleri değerlendirmek üzere toplanacak...
Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz
Dünya

Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz

Ermeni askerlerin Türklerle ilgili attığı sloganlar büyük tepki çekti.

Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle
Dünya

Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle

ABD, Japonya Hükümetine RAM Blok 2 Taktik Füzeleri ve ilgili teçhizatın tahmini 55.311 milyon dolarlık muhtemel bir Yabancı Askeri Satışını ..
Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…
Dünya

Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’lar Türkiyer-Ermenist..
AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması
Gündem

AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM PLan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, muhalefetin Azerbaycan tutumuna ilişkin flaş açıklamala..
Gündem

"Azerbaycan'a asker gönderilecek mi?" Türkiye'den flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendisine yöneltilen "Türkiye, Azerbaycan'a asker gönderecek mi?" sorusuna cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay