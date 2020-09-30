2020-09-30 16:17:09 Beşiktaş 1.5 saate yakın çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
UEFA’dan elenen ve lige kötü başlayan Beşiktaş, ağır Konyaspor yenilgisi sonrası Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maça odaklandı.
Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
5'e 2 çalışması, pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile bitti.
Beşiktaş hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı şekilde sürdürecek.
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