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Bereket Döner satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

2024-02-08 18:06:54
Bereket Döner satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

36 yıldır piyasada bulunan Bereket Döner resmen satıldı. Satın alan firma herkesi şaşırttı.

#1
Foto - Bereket Döner satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Çiğ köfte-döner rekabetinde dev satın alma gerçekleşti.

#2
Foto - Bereket Döner satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

36 yıldır piyasada bulunan tanınmış marka Bereket Döner satıldı.

#3
Foto - Bereket Döner satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Piyasada önemli bir oyuncu olan Komagene çiğ köfte, 36 yıldır piyasada bulunan tanınmış marka Bereket Döner'i bünyesine kattı. Satın alımla ilgil son imzanın geçen hafta perşembe günü atıldığı belirtiliyor.

#4
Foto - Bereket Döner satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Ekonomim’den Necla Dalan satışla ilgili “Çiğ köfteci Komagene 36 yıllık dönerci Bereket’i aldı” başlıklı yazıda şu ifadelere yer verdi:

#5
Foto - Bereket Döner satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Etsiz çiğ köfteyle dünyada da marka olan Komagene’ye dönerci kardeş geldi. 36 yıllık bir geçmişi olan Bereket Döner, Yörpaş ailesine katıldı. Kulislerde Bereket Döner’de bir süredir sıkıntılar yaşandığı ve epey borcu olduğu için satıldığı konuşuluyor. Satışla ilgili son imzalar geçen hafta perşembe atılırkenKomagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, “Türkiye’nin önemli markalarından biri olan Bereket Döner’in Yörpaş A.Ş. ailemize katıldığını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Komagene olarak, Bereket Döner’e ‘Hoş geldin’ diyor, adı gibi kendisinin de bize bereket getireceğine ve Bereket Döner’in tecrübesiyle birleşerek sektörde daha da güçlü bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz” mesajını paylaştı.

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