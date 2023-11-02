Bereket başladı! Kilosu 100 TL'den satılıyor

Mantar toplayan Ali Demiray, "Her yıl İlkbahar ve sonbaharda yağışlardan dolayı ormanlarımızda çok lezzetli olan Espit mantarları çıkıyor. Bizde ormanlık alanlara giderek, hem stresimizi atıyor hem de bu mantarları topluyoruz. Topladığımız mantarları kendimiz de yiyoruz. Fazla olanları ise satıyoruz. Bu sene mantara doyduk. Rabbim bol bol verdi" ifadelerini kullandı.