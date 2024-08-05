2024-08-05 17:17:29 Benzine indirim geliyor!
Otomobil sahiplerine müjdeli haber geldi. 6 Ağustos'tan itibaren benzine 1 lira 73 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
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Otomobil sahiplerine müjdeli haber geldi. 6 Ağustos'tan itibaren benzine 1 lira 73 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Benzin fiyatlarında yaşanan dalgalanma araç sahiplerinin dikkatini çekiyor. Son gelen iddiaya göre 6 Ağustos Salı gününden itibaren benzine 1 lira 73 kuruş yapılması yönünde.
Yarından itibaren benzindeki indirim pompa fiyatına yansıyacak. Motorin grubunda ise bir indirim yapılması beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Kaynak: Haber 7
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