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Ekonomi
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Benzine indirim geliyor!

2024-08-05 17:17:29
Benzine indirim geliyor!

Otomobil sahiplerine müjdeli haber geldi. 6 Ağustos'tan itibaren benzine 1 lira 73 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

#1
Foto - Benzine indirim geliyor!

Benzin fiyatlarında yaşanan dalgalanma araç sahiplerinin dikkatini çekiyor. Son gelen iddiaya göre 6 Ağustos Salı gününden itibaren benzine 1 lira 73 kuruş yapılması yönünde.

#2
Foto - Benzine indirim geliyor!

Yarından itibaren benzindeki indirim pompa fiyatına yansıyacak. Motorin grubunda ise bir indirim yapılması beklenmiyor.

#3
Foto - Benzine indirim geliyor!

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.

#4
Foto - Benzine indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Kaynak: Haber 7

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