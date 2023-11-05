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Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

2023-11-05 07:34:06
Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile birlikte yeni genel başkan belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi genel başkan seçildi? soruları kurultayda yapılan oylamaların sonuçlarının açıklanması ile birlikte netleşti. Son dakika haberine göre; İlk turda salt çoğunluğun sağlanamamasının ardından yapılan ikinci tur seçimlerinde Özgür Özel 812 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Böylelikle CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel seçildi.

#1
Foto - Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultayda, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Genel başkan adayları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta, Özel ise 3 numaralı sandıkta oy verdi.

#2
Foto - Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

BİRİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ 23.00'DE SONA ERDİ CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi. CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00 itibariyle oy verme işlemine geçildi.

#3
Foto - Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Oy verme işlemi saat 23.00 itibariyle sona erdi.

#4
Foto - Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı. 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapıldı.

#5
Foto - Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

İKİNCİ TUR OYLAMASI BAŞLADI CHP'nin genel başkanlık seçiminin ikinci tur oylaması saat 00.30'da başladı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

#6
Foto - Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

İKİNCİ TUR OY KULLANIMI SONA ERDİ CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tura kalan genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Oyların sayımı devam ediyor. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

#7
Foto - Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

CHP'NİN 8. GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL Yapılan oy sayımı işleminin ardından açıklanan verilere göre; Özgür Özel 812 oy olarak CHP'nin yeni Genel Başkanı seçildi. Özel'in rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise, 536 oyda kaldı.

#8
Foto - Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR? Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu. Özel, 1974'de Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı. Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü. Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.

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