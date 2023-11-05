2023-11-05 07:34:06 Ben Kemal, Gidiyorum! CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile birlikte yeni genel başkan belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi genel başkan seçildi? soruları kurultayda yapılan oylamaların sonuçlarının açıklanması ile birlikte netleşti. Son dakika haberine göre; İlk turda salt çoğunluğun sağlanamamasının ardından yapılan ikinci tur seçimlerinde Özgür Özel 812 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Böylelikle CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel seçildi.