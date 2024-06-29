‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Antalya'da çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışıp göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli, cinayet ekipleri tarafından başka bir parkta otururken yakalandı. Adliyeye sevk dilen şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra ise birlikte da tartışıp başından tahra ile yaraladığı ortaya çıktı. Olaydaki kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheli, pişman olduğunu belirterek, "Ben değil içki yaptı" dedi.