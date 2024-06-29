  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

F-35'lerin üretilmesi artık Ankara'nın elinde! Kritik rezervi bitirdiler, Türkiye'de oluk oluk var

Sadece 4 yıl kaldı! Türkiye bunu yapabilen ender ülkelerden olacak

Oppo A38’de müjde geldi! Özellikler neler?

‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Salı günü Avusturya’nın şu özelliklerine aman dikkat! Tek tek karneleri artık elimizde…

İskandinav ülkelerinde cinsel taciz vakaları günden güne artıyor

En düşük emekli maaşını 4 gün kala tüm Türkiye'ye duyurdu

Nicolo Zaniolo'dan büyük vefasızlık! Birde büyük yıldız demediler mi aylarca şu çocuğa!

Trafikte yeni dönem! Artık kaçmak imkansız hepsini görüyor

Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Türkiye
10
‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

2024-06-29 13:17:17
‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Antalya'da çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışıp göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli, cinayet ekipleri tarafından başka bir parkta otururken yakalandı. Adliyeye sevk dilen şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra ise birlikte da tartışıp başından tahra ile yaraladığı ortaya çıktı. Olaydaki kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheli, pişman olduğunu belirterek, "Ben değil içki yaptı" dedi.

#1
Foto - ‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Olay, Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi.

#2
Foto - ‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Edinilen bilgiye göre, parkta bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

#3
Foto - ‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman Celebe'ye ait (51) kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

#4
Foto - ‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Polis ekipleri, cinayet olarak değerlendirdiği konuya ilişkin inceleme başlattı.

#5
Foto - ‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Ekipler, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

#6
Foto - ‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Bölgede incelemelerini sürdüren Olay Yeri İnceleme ekipleri, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol şişesini delil olarak delil torbasına koydu.

#7
Foto - ‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Süleyman Celebe'nin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

#8
Foto - ‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Olay sonrası güvenlik kameralarını mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin Muaz Ç. (47) olduğunu tespit etti. Görüntülerden Muaz Ç'nin izini süren ekipler, şüpheliyi dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı. Hurdacılıkla uğraştığı öğrenilen Muaz Ç'nin olayın akabinde aynı gün Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki hurda malzemeleri sattığı Mahmut A.'nın (47) yanına gidip tartıştığı ve ardından ona da tahra ile saldırıp başından yaraladığı ortaya çıktı.

#9
Foto - ‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

Gözaltına alınan Muaz Ç, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiğini, alkollüyken tartıştığını ancak olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Muaz Ç, gazetecilerin ‘neden öldürdün' sorusuna cevap vermezken, pişman olduğunu söyledi. Muaz Ç, aynı gün diğer yaralama olayıyla ilgili ise “Ben değil, içki yaptı” ifadelerini kullandı. Öte yandan, çocuk parkındaki şüpheli ile hayatını kaybeden kişinin yaşadığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahrettin Koca’dan sonra o bakanlar da istifa ediyor
Gündem

Fahrettin Koca’dan sonra o bakanlar da istifa ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa edip etmediği tartışılırken başka istifaların da olduğu öğrendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalış..
Cami önünde rezalet! Sapık kadın bir anda soyundu
Gündem

Cami önünde rezalet! Sapık kadın bir anda soyundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı.

İsrail'den kalleş saldırı! 3 iHA ve 25 roketle saldırdı
Gündem

İsrail'den kalleş saldırı! 3 iHA ve 25 roketle saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'dan kuzey sınırındaki bazı bölgelere 3 insansız hava aracı gönderildiğini ve 25 roket atıldığını duyurdu...
PKK sempatizanları belediye yönetirse böyle olur! İşçilere rezil hareket
Gündem

PKK sempatizanları belediye yönetirse böyle olur! İşçilere rezil hareket

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu DEM'in büyük kıyımını protesto eden işçiler Bağlar Belediyesi'nin önünde eylem başlattı. Ancak PKK sempatiz..
Atatürkçü! yan sanayiden ültimatom! Suriye’nin iç işlerine karışılmayacak
Sosyal Medya

Atatürkçü! yan sanayiden ültimatom! Suriye’nin iç işlerine karışılmayacak

Bir sokak röportajında konuşan ve kendinin yan sanayi bir Atatürkçü olduğunu söyleyen bir amca veya teyze Türkiye’ye böyle ültimatom verdi…..
Türkiye'yi gri listeden çıkaran iki operasyon
Gündem

Türkiye'yi gri listeden çıkaran iki operasyon

Türkiye, dün gri listeden çıktı. Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadelesi gri listeden çıkması için önemli bir destek oluşturdu. Öze..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23