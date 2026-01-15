En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi

Teklifle, aday memurların güvencesi üzerine düzenleme öngördüklerini ifade eden Gülsoy, "memuriyetle bağdaşmayacak durumlar" ifadesindeki belirsizliği ortadan kaldırdıklarını söyledi. 2019'da 1000 lira ile başlayan alt sınır aylığı uygulamasının sosyal güvenliğin en önemli koruma kalkanlarından biri haline geldiğini dile getiren Gülsoy, şunları söyledi: "2025 Temmuz ayında 16 bin 881 lira olan bu rakam, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltilmektedir. Bu düzenlemeden önce, mevcut durumda 4 milyon 11 bin emeklimiz faydalanıyorken yapılan düzenlemeyle bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülmektedir. Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ve bütçe disiplininden taviz vermeden, büyüme sonucu elde edilen refahın toplumun en kıymetli kesimi olan emeklilerimize aktarılmasıdır."