En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi:

En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi

Milyonlarca emeklinin beklediği "en düşük emekli aylığı" düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Yeni teklifle en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilirken, düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanması ve ekonomiye 110,2 milyar liralık ek kaynak aktarılması öngörülüyor.

Foto - En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, emekli maaşlarından asgari ücret desteğine, siber güvenlikten ulaşım düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yeni kanun teklifi için toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında yapılan görüşmelerde, en düşük emekli aylığının temmuz ayındaki 16 bin 881 lira seviyesinden, enflasyon oranının üzerinde bir artışla 20 bin liraya çıkarılması teklif edildi. Teklifin ilk imza sahiplerinden Seydi Gülsoy, bu artışın bütçe disiplininden taviz vermeden "refahın emekliye aktarılması" olduğunu vurguladı. Kanun teklifiyle ayrıca işverenlere verilen asgari ücret desteği de 1270 liraya yükseltiliyor.

Foto - En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Foto - En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, teklifin Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, hukuki belirliliğin sağlanması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ve ekonomik-istihdama yönelik politikaların desteklenmesi gibi çok boyutlu ve sistematik bir amaç çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

Foto - En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi

Teklifle, aday memurların güvencesi üzerine düzenleme öngördüklerini ifade eden Gülsoy, "memuriyetle bağdaşmayacak durumlar" ifadesindeki belirsizliği ortadan kaldırdıklarını söyledi. 2019'da 1000 lira ile başlayan alt sınır aylığı uygulamasının sosyal güvenliğin en önemli koruma kalkanlarından biri haline geldiğini dile getiren Gülsoy, şunları söyledi: "2025 Temmuz ayında 16 bin 881 lira olan bu rakam, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltilmektedir. Bu düzenlemeden önce, mevcut durumda 4 milyon 11 bin emeklimiz faydalanıyorken yapılan düzenlemeyle bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülmektedir. Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ve bütçe disiplininden taviz vermeden, büyüme sonucu elde edilen refahın toplumun en kıymetli kesimi olan emeklilerimize aktarılmasıdır."

Foto - En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi

Türkiye'de istihdamın artırılması, ekonomik durgunluk, doğal afet ve pandemi gibi olağanüstü dönemlerde mevcut istidamın korunması için başvurulan temel politikaların başında, mali destek programlarının geldiğini belirten Gülsoy, uygulamaya devam edilen ve farklı kanunlarda düzenlenen toplam 14 farklı sigorta prim teşviki, destek ve indirimi bulunduğunu anlattı. İşverenlerin üzerindeki mali yükü azaltmak, kayıtlı istihdamı korumak ve rekabet gücünü artırmak için 2016'dan beri uyguladıkları asgari ücret desteğini, asgari ücrete yapılan zam oranında artırdıklarına dikkati çeken Gülsoy, şöyle konuştu:

Foto - En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi

"Sigortalı başına aylık 1270 lira olmak üzere günlük 42,33 lira olarak belirlenen bu desteğin yıllık maliyeti 76,37 milyar liradır. İstihdamın desteklenmesi amacıyla yürütülen bu programlar kapsamında sigortalı ve işverenlerimize 2025 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 358,8 milyar lira, 2004-2025 ekim arasında ise toplam yaklaşık 1 trilyon 345 milyar lira teşvik desteği sağlanmıştır. Bu teşviklerin her biri uygulandığı dönemde amacına başarıyla hizmet etmiş, özellikle çeşitli nedenlerle iş gücü piyasasında yaşanabilecek daralmanın engellenmesine, çalışanlarımızın istihdamda kalmalarına ve yeni istihdam alanlarının açılmasına imkan sağlamıştır."

Foto - En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi

Gülsoy, Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamlesinin lokomotifleri olan Türkiye Varlık Fonu ve İstanbul Finans Merkezi ile ilgili düzenlemelerin de bu teklifin önemli maddelerinden olduğuna işaret etti. Siber güvenlik ve yeni nesil ulaşım araçları konusunda da yasal boşlukları kapattıklarını kaydeden Gülsoy, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliğinde denetim yetkisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına vereceklerini belirtti.

Foto - En düşük emekli maaşı müjdesi meclis yolunda! Komisyondan ilk onay geldi

Gülsoy, "Bütçemizin imkanlarını, toplumsal refahı ve hukuki istikrarı koruyacak şekilde seferber ediyoruz. Sunmuş olduğumuz kanun teklifi uygulamada karşılaşılan aksaklıkları gideren, vatandaşımızın ekonomik ve hukuki güvenliğini önceleyen reform hamleleridir. Öngörülebilir ve şeffaf bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda hazırladığımız kanun teklifimizin ülkemize, milletimize ve özellikle de emeklimize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. Komisyon'da daha sonra kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

Paradise

Her emekli 1 ayda 15 günlük emekli maaşında alıyor. 40 bin alması gerekirken 20 bin alıyor. 60 bin alması gerekirken 30 bin alıyor. 15 günlük para nerede peki? Yap işlet devretlerde, ballı ve çoklu maaşlarda, günah olan faize ödenen trilyonlarca lirada, itibardan tasarruf olmazlarda filan... Milyonların bedduası değil duası yaşatır partileri. Yoksa bir bakarsınızki DSP % 1.2 oy almış...
