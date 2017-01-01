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Belediye başkanlığına aday olan robot

  • Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tama City'nin belediye başkanlığı seçiminde dünyada bir ilk yaşandı. Dünyada ilk kez bir robot belediye başkanlığına aday oldu. 'Al' adlı yapay zeka, rakipleri gibi seçim kampanyası yürütüyor.

  • Al adlı robotun seçim afişleri Tama City'nin her yerinde seçmenin karşısına çıkıyor.

  • Al'u destekleyenler arasında 2014 belediye başkanlığı için aday olmuş fakat başarılı olamamış Michihito Matsuda da bulunuyor.

  • Bir internet şirketinde çalışan Matsuda, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Dünyada ilk kez bir yapay zeka belediye başkanlığı için aday oluyor dedi.

  • 44 yaşındaki Matsuda, Yapay zeka, Tama City'i değiştirecek. Yapay zekayla donanmış belediye başkanı sayesinde tarafsız ve dengeli bir politika güdeceğiz. dedi.

  • Tama City sakinleri, yapay zeka için yürütülen kampanyanın bir şaka ya da oyun olduğunu düşünüyor.

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