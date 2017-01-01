Belediye başkanlığına aday olan robot

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tama City'nin belediye başkanlığı seçiminde dünyada bir ilk yaşandı. Dünyada ilk kez bir robot belediye başkanlığına aday oldu. 'Al' adlı yapay zeka, rakipleri gibi seçim kampanyası yürütüyor.
Al adlı robotun seçim afişleri Tama City'nin her yerinde seçmenin karşısına çıkıyor.
Al'u destekleyenler arasında 2014 belediye başkanlığı için aday olmuş fakat başarılı olamamış Michihito Matsuda da bulunuyor.
Bir internet şirketinde çalışan Matsuda, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Dünyada ilk kez bir yapay zeka belediye başkanlığı için aday oluyor dedi.
44 yaşındaki Matsuda, Yapay zeka, Tama City'i değiştirecek. Yapay zekayla donanmış belediye başkanı sayesinde tarafsız ve dengeli bir politika güdeceğiz. dedi.
Tama City sakinleri, yapay zeka için yürütülen kampanyanın bir şaka ya da oyun olduğunu düşünüyor.