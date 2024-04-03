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Belediye başkanları arasında bakın en çok hangi meslekten kişi var! İşte bunu kimse beklemiyordu

2024-04-03 12:53:00
Belediye başkanları arasında bakın en çok hangi meslekten kişi var! İşte bunu kimse beklemiyordu

Kesin olmayan sonuçlara göre, 30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis, avukat ve siyasetçiler yer alıyor.

#1
Foto - Belediye başkanları arasında bakın en çok hangi meslekten kişi var! İşte bunu kimse beklemiyordu

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.

#2
Foto - Belediye başkanları arasında bakın en çok hangi meslekten kişi var! İşte bunu kimse beklemiyordu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,

#3
Foto - Belediye başkanları arasında bakın en çok hangi meslekten kişi var! İşte bunu kimse beklemiyordu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulahat Arvas oldu.

#4
Foto - Belediye başkanları arasında bakın en çok hangi meslekten kişi var! İşte bunu kimse beklemiyordu

30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 4 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor. Mühendis büyükşehir belediye başkanları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler oldu. Avukat belediye başkanları ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç.

#5
Foto - Belediye başkanları arasında bakın en çok hangi meslekten kişi var! İşte bunu kimse beklemiyordu

Yüksek Seçim Kurulunun kesinleşen aday listesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in meslekleri "belediye başkanı", Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mesleği "siyaset bilimci", Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ın meslekleri ise "siyasetçi" olarak yer aldı. Doktor belediye başkanları arasında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer bulunuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulahat Arvas da iş insanı belediye başkaları arasında yer aldı. Mimar belediye başkanı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek oldu. Öğretmen olan Küçük Diyarbakır'da, turizmci Aras Muğla'da, ekonomist Büyükakın Kocaeli'de, işletmeci Alemdar ise Sakarya'da büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.

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