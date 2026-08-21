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Kuytulculara operasyonda adları geçmişti! Levent Börek’ten şaşırtan "kayyım" açıklaması

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kuytulculara operasyonda adları geçmişti! Levent Börek’ten şaşırtan “kayyım” açıklaması

Alparslan Kuytul'un başını çektiği Furkan Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ortaya atılan "Levent Börek'e kayyım atandı" iddiaları üzerine markanın resmi sahibi LB Börekçilik A.Ş. yazılı bir açıklama yaptı. Kamuoyuyla paylaşılan duyuruda, kayyım kararı alınan firmanın farklı bir tüzel kişilik olduğu ve markalarıyla hiçbir yönetim veya ortaklık bağının bulunmadığı vurgulandı. Şirket, asılsız haberlere karşı hukuki haklarını saklı tuttuğunu belirtti.

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Foto - Kuytulculara operasyonda adları geçmişti! Levent Börek’ten şaşırtan "kayyım" açıklaması

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında basında yer alan "Levent Börek'e kayyım atandı" iddialarına markanın resmi sahibi LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş. yazılı bir kamuoyu duyurusuyla yanıt verdi.

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Foto - Kuytulculara operasyonda adları geçmişti! Levent Börek’ten şaşırtan "kayyım" açıklaması

Yapılan açıklamada, haberlere konu olan ve hakkında kayyım kararı verilen firmanın MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olduğu, bu şirketin LB Börekçilik A.Ş. ile herhangi bir ortaklık veya yönetim bağı bulunmadığı belirtildi.

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Foto - Kuytulculara operasyonda adları geçmişti! Levent Börek’ten şaşırtan "kayyım" açıklaması

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