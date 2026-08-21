Kuytulculara operasyonda adları geçmişti! Levent Börek’ten şaşırtan “kayyım” açıklaması

Yapılan açıklamada, haberlere konu olan ve hakkında kayyım kararı verilen firmanın MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olduğu, bu şirketin LB Börekçilik A.Ş. ile herhangi bir ortaklık veya yönetim bağı bulunmadığı belirtildi.