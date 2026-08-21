Kuytulculara operasyonda adları geçmişti! Levent Börek’ten şaşırtan “kayyım” açıklaması
Alparslan Kuytul'un başını çektiği Furkan Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ortaya atılan "Levent Börek'e kayyım atandı" iddiaları üzerine markanın resmi sahibi LB Börekçilik A.Ş. yazılı bir açıklama yaptı. Kamuoyuyla paylaşılan duyuruda, kayyım kararı alınan firmanın farklı bir tüzel kişilik olduğu ve markalarıyla hiçbir yönetim veya ortaklık bağının bulunmadığı vurgulandı. Şirket, asılsız haberlere karşı hukuki haklarını saklı tuttuğunu belirtti.