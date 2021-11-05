  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
9
Belçika basını duyurdu: Türklerin tokadıyla...

2021-11-05 12:21:04
Belçika basını duyurdu: Türklerin tokadıyla...

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin galibiyeti Belçika'yı salladı.

#1
Foto - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Antwerp-Fenerbahçe maçının ardından Belçika basınında ev sahibi takıma yönelik sert eleştiriler yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Antwerp-Fenerbahçe maçının ardından Belçika basınında ev sahibi takıma yönelik sert eleştiriler yapıldı.

#2
Foto - UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları oynandı. Organizasyondaki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Royal Antwerp'i 3-0 yenerek puanını 5'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları oynandı. Organizasyondaki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Royal Antwerp'i 3-0 yenerek puanını 5'e yükseltti.

#3
Foto - Belçika basını bu mücadeleyi manşetlerine taşırken Antwerp'e sert eleştiriler geldi. İşte o manşetlerden bazıları...

Belçika basını bu mücadeleyi manşetlerine taşırken Antwerp'e sert eleştiriler geldi. İşte o manşetlerden bazıları...

#4
Foto - GVA: 'Antwerp, Fenerbahçe'ye karşı yaşanan rezaletin ardından Avrupa'da elenmenin eşiğine geldi'

GVA: 'Antwerp, Fenerbahçe'ye karşı yaşanan rezaletin ardından Avrupa'da elenmenin eşiğine geldi'

#5
Foto - HLN: 'Zayıf Antwerp, boş Bousil stadyumunda Fenerbahçe'ye karşı ses getiren bir şekilde kaybetti'

HLN: 'Zayıf Antwerp, boş Bousil stadyumunda Fenerbahçe'ye karşı ses getiren bir şekilde kaybetti'

#6
Foto - RTBF: 'Fenerbahçe'nin üstünlük kurduğu Antwerp, Avrupa rüyasına neredeyse veda etti'

RTBF: 'Fenerbahçe'nin üstünlük kurduğu Antwerp, Avrupa rüyasına neredeyse veda etti'

#7
Foto - WALFOOT: 'Antwerp, 30 dakikada battı'

WALFOOT: 'Antwerp, 30 dakikada battı'

#8
Foto - 7SUR7: 'Antwerp için Avrupa rüyası Fenerbahçe'nin tokadıyla uçtu'

7SUR7: 'Antwerp için Avrupa rüyası Fenerbahçe'nin tokadıyla uçtu'

Abdurrahman Dilipak: Gündüz kuşağı programları bilinçli bir saldırı
Medya

Abdurrahman Dilipak: Gündüz kuşağı programları bilinçli bir saldırı

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, gündüz kuşağı Reality Show programlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Ahlaksız dizinin oyuncusu mide bulandırdı
Medya

Ahlaksız dizinin oyuncusu mide bulandırdı

FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam'da oynayan Burcu Özberk, yaptığı açıklama ile "kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin d..
Bakan Yanık'tan Fransa'nın başörtüsü kararına tepki
Gündem

Bakan Yanık'tan Fransa'nın başörtüsü kararına tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyay..
'Türkiye' açıklaması: Olası askeri harekata katılmaya hazırız
Dünya

'Türkiye' açıklaması: Olası askeri harekata katılmaya hazırız

Suriyeli muhalifler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılm..
10 kişi ve 3 kuruluşun mal varlıkları donduruldu
Gündem

10 kişi ve 3 kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'e maddi destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'dek..
Gürkan Zengin'den HDP açıklaması: Mecburlar
Gündem

Gürkan Zengin'den HDP açıklaması: Mecburlar

Gazeteci Gürkan Zengin, katıldığı canlı yayında terör sevici HDP'nin Kandil tarafından kurulan bir parti olduğunu savunarak Cumhurbaşkanı Er..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay