2021-11-05 12:21:04 Belçika basını duyurdu: Türklerin tokadıyla...
UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin galibiyeti Belçika'yı salladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin galibiyeti Belçika'yı salladı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Antwerp-Fenerbahçe maçının ardından Belçika basınında ev sahibi takıma yönelik sert eleştiriler yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları oynandı. Organizasyondaki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Royal Antwerp'i 3-0 yenerek puanını 5'e yükseltti.
Belçika basını bu mücadeleyi manşetlerine taşırken Antwerp'e sert eleştiriler geldi. İşte o manşetlerden bazıları...
GVA: 'Antwerp, Fenerbahçe'ye karşı yaşanan rezaletin ardından Avrupa'da elenmenin eşiğine geldi'
HLN: 'Zayıf Antwerp, boş Bousil stadyumunda Fenerbahçe'ye karşı ses getiren bir şekilde kaybetti'
RTBF: 'Fenerbahçe'nin üstünlük kurduğu Antwerp, Avrupa rüyasına neredeyse veda etti'
WALFOOT: 'Antwerp, 30 dakikada battı'
7SUR7: 'Antwerp için Avrupa rüyası Fenerbahçe'nin tokadıyla uçtu'
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