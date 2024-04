Beklenmedik transfer yapmıştı! Flaş karar ve yeni bir teklif sunacak mı? Yok artık...

ERMAN ÖZGÜR | KİME YAZAR? Fenerbahçe ideal kadrosuyla maça olabildiğince iştahlı başladı. Fakat hızlı başlama isteği zaman zaman oyuncuların telaşa düşmesiyle orta sahadan hücuma geçişlerde kolay pas hataları getirdi. Yine de sahada kalitesi ile form durumu doğru orantılı kariyer sezonu geçiren İrfan Can attığı harika gol ile kurbanları arasına Olympiakos’u da eklemeyi başardı. İlk 20 dakikalık bölümden sonra oyun bi parça dengelenmiş olsa da Tadiç ve İrfan Can ile pozisyonlara giren taraf yine Fenerbahçe oldu. Olympiakos’a karşı özellikle Becao ve Djiku ilk yarıda çok yerinde müdahaleler yaparak Livakoviç’in yere yatmasına bile izin vermediler. 2. yarı ise karşılıklı düşük tempo ile başladı. 2 takımın da oyunu kontrol etme çabası üretkenliğin azalmasına sebep oldu. Olympiakos’un maçtaki tek pozisyonunda Livakoviç çok önemli bir kurtarış yaptı. İsmail Kartal Fenerbahçe’nin düşen direncine önce Batshuayi, sonrasında ise Zajc ve Cengiz ile müdahale etti. Fakat oyundan maçın iyileri İrfan Can ve Fred’in çıkması oldukça şaşırtıcı bir karardı.