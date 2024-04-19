2024-04-19 10:34:31 Beklenmedik transfer yapmıştı! Flaş karar ve yeni bir teklif sunacak mı? Yok artık...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeler yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmek için sahaya çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin normal süresini sarı - lacivertliler 1-0 önde kapatarak maçı uzatmalara götürdü. Uzatma dakikalarında da 1-0'lık skor bozulmayınca penaltılara geçildi. Penaltı atışları sonucunda Yunan ekibi yarı finale yükseldi. Maç sonu İsmail Kartal ile ilgili kritik detay ortaya çıktı.