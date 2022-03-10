"Beklenilmeyen şeyler yaşanıyor" dedi ve ekledi: Ne yazık ki Putin bunu bile yapabilir!

Hiroşama'da insanların bomba patladıktan çok kısa bir süre içinde yardım için koşturduğunu ve sonuçlarının hüsran olduğunu söyleyen Prof. Dr. Niyazi Meriç bunu, "Hiroşima'da 200 bin kişi öldü ama bomba patladığı sırada 40 bin kişi öldüyse, 160 bin kişi de onlara yardıma gitmeye çalışırken öldü. O bölgeye gittiğiniz zaman aldığınız radyasyon sonucu ölürsünüz. Eğer gitmezseniz o bölgede kaç kişi varsa onlar ölür. Şimdi insanlar tecrübeli. Öyle bir şey olduğu zaman o bölgeden hemen uzaklaşırlar ve kimseyi sokmazlar. Ancak ilk patladığı sırada Hiroşima'da herkes yardıma koştu. Bomba patladığı sırada o bölgede kurtulan çok fazla insan oldu ama yardıma giden bütün insanlar öldü" sözleriyle açıkladı. Prof. Dr. Meriç, Hiroşima'da Uranyum 235'in, Nagazaki'de ise Plütonyum-239'un patlatıldığını söyledi. Plütonyum-239'un en küçüğünün 10 kg olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meriç, nükleer silahın ne kadar küçük olursa olsun yerden yüksekliği arttıkça etkisini büyüdüğünün altını çizdi. Prof. Dr. Meriç, bir binanın üzerinde patlatıldığı zaman 200-250 metre çaptaki bir alanı etkileyeceğini belirtti.