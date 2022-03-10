2022-03-10 08:23:48 "Beklenilmeyen şeyler yaşanıyor" dedi ve ekledi: Ne yazık ki Putin bunu bile yapabilir!
Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırı 15'inci gününde. Ukrayna'nın direnişi ve Rus ordusunda yaşanan başta lojistik olmak üzere bazı problemler tüm dünya tarafından saniye saniye takip ediliyor. Rusya’nın geçtiğimiz günlerde yaptırımlara karşılık nükleer güçlerini hazır duruma getirmesinin yankıları sürerken, ABD’li yetkililerden gelen son açıklama ise endişeye neden oldu. Rus ordusunun işgal sırasında ilerlemekte güçlük çektiği için taktik nükleer silah kullanabileceği belirtilen açıklamayı uzmanlar Milliyet'e yorumladı.