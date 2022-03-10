  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
7

2022-03-10 08:23:48
"Beklenilmeyen şeyler yaşanıyor" dedi ve ekledi: Ne yazık ki Putin bunu bile yapabilir!

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırı 15'inci gününde. Ukrayna'nın direnişi ve Rus ordusunda yaşanan başta lojistik olmak üzere bazı problemler tüm dünya tarafından saniye saniye takip ediliyor. Rusya’nın geçtiğimiz günlerde yaptırımlara karşılık nükleer güçlerini hazır duruma getirmesinin yankıları sürerken, ABD’li yetkililerden gelen son açıklama ise endişeye neden oldu. Rus ordusunun işgal sırasında ilerlemekte güçlük çektiği için taktik nükleer silah kullanabileceği belirtilen açıklamayı uzmanlar Milliyet'e yorumladı.

#1
Foto - Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü eski müdürü, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Niyazi Meriç,

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü eski müdürü, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Niyazi Meriç, "Hiroşima'da patlayan bomba 64 kg civarındaydı, Uranyum 235. Bunun etkisini artırmak ya da azaltmak patlatılan yüksekliğe bağlı. Hiroşima'da 600 metre yükseklikte patlatıldı bomba. O bölge 1,5 km çapındaki alanda 15 bin santigrat derece sıcaklığa erişti. Bu bombanın asıl etkisi yüksek sıcaklık. Birdenbire ortaya çıkan sıcaklık neticesinde ortalık kavruluyor, her şey yanıyor. İnsanın kemikleri bile eriyor" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Hiroşama'da insanların bomba patladıktan çok kısa bir süre içinde yardım için koşturduğunu ve sonuçlarının hüsran olduğunu söyleyen Prof. Dr. Niyazi Meriç bunu,

Hiroşama'da insanların bomba patladıktan çok kısa bir süre içinde yardım için koşturduğunu ve sonuçlarının hüsran olduğunu söyleyen Prof. Dr. Niyazi Meriç bunu, "Hiroşima'da 200 bin kişi öldü ama bomba patladığı sırada 40 bin kişi öldüyse, 160 bin kişi de onlara yardıma gitmeye çalışırken öldü. O bölgeye gittiğiniz zaman aldığınız radyasyon sonucu ölürsünüz. Eğer gitmezseniz o bölgede kaç kişi varsa onlar ölür. Şimdi insanlar tecrübeli. Öyle bir şey olduğu zaman o bölgeden hemen uzaklaşırlar ve kimseyi sokmazlar. Ancak ilk patladığı sırada Hiroşima'da herkes yardıma koştu. Bomba patladığı sırada o bölgede kurtulan çok fazla insan oldu ama yardıma giden bütün insanlar öldü" sözleriyle açıkladı. Prof. Dr. Meriç, Hiroşima'da Uranyum 235'in, Nagazaki'de ise Plütonyum-239'un patlatıldığını söyledi. Plütonyum-239'un en küçüğünün 10 kg olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meriç, nükleer silahın ne kadar küçük olursa olsun yerden yüksekliği arttıkça etkisini büyüdüğünün altını çizdi. Prof. Dr. Meriç, bir binanın üzerinde patlatıldığı zaman 200-250 metre çaptaki bir alanı etkileyeceğini belirtti.

#3
Foto - 'BEKLENİLMEYEN ŞEYLER YAŞANIYOR'/ Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz da Rusya’nın Ukrayna topraklarına taktik nükleer silahlarla saldırabileceğine yönelik gündeme gelen iddialar hakkında,

'BEKLENİLMEYEN ŞEYLER YAŞANIYOR'/ Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz da Rusya’nın Ukrayna topraklarına taktik nükleer silahlarla saldırabileceğine yönelik gündeme gelen iddialar hakkında, "Ne yazık ki kullanılmaz diyemiyorum" şeklinde cevap verdi. Oğuz, “Şu anda beklenilmeyen şeyler yaşanıyor ve Rusya alternatiflerini azaltmış durumda. Benim anladığım kadarıyla Rus ordusunun elinde bulunan eski sistemler hedeflerini vurmak konusunda çok etkili olamıyor. Bu durumda sıkıştıkları noktalarda istemeyerek bile olsa bu silahları kullanmaları ihtimali doğabilir. Tabii bu ihtimal umarım gerçekleşmez çünkü bunun çevresel, insanı ve politik birçok etkisi olacaktır. Nükleer silah kullanımı sonucunda ortaya çıkacak radyoaktif kirlilik sadece Ukrayna ile sınırlı kalmaz. Başta rüzgar olmak üzere çeşitli çevresel etkenler bu kirliliği Türkiye’de dahil olmak üzere tüm bölge ülkelerine taşıyabilir” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Rusya'nın şu anda siviller için daha temkinli davrandığını ileri süren Turan Oğuz, “Ukrayna’da yaşananlara baktığımızda Rus ordusunun daha önce harekât yaptığı yerlere oranla daha dikkatli davrandığını görüyoruz. Yani Suriye örneği ile karşılaştırırsak Ukrayna’da tırnak içinde daha dikkatli bir Rusya var. Ancak bu süreç uzadıkça Rus ordusunun davranışlarının da değiştiğini görebiliriz. Şiddeti yavaş yavaş artırıp son çare olarak taktik nükleer silaha başvurabilirler. Nükleer silah kullandığı an Rusya’nın askeri olarak başarısı olduğunu kabul ettiği gün olacaktır

Rusya'nın şu anda siviller için daha temkinli davrandığını ileri süren Turan Oğuz, “Ukrayna’da yaşananlara baktığımızda Rus ordusunun daha önce harekât yaptığı yerlere oranla daha dikkatli davrandığını görüyoruz. Yani Suriye örneği ile karşılaştırırsak Ukrayna’da tırnak içinde daha dikkatli bir Rusya var. Ancak bu süreç uzadıkça Rus ordusunun davranışlarının da değiştiğini görebiliriz. Şiddeti yavaş yavaş artırıp son çare olarak taktik nükleer silaha başvurabilirler. Nükleer silah kullandığı an Rusya’nın askeri olarak başarısı olduğunu kabul ettiği gün olacaktır" dedi.

#5
Foto - Turan Oğuz, Rusya’nın nükleer silaha başvurması durumunda konvansiyonel anlamda yetersiz kaldığı sonucunun ortaya çıkacağını belirtti. Oğuz sözlerine, “Stratejik nükleer silahlar yüzlerce kiloton veya megaton patlama gücüne sahip olan ve genelde uzun menzilli füzeler ile kullanılan, çok büyük alanları hedefleyen silahlardır. Taktik nükleer silahlar ise birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip olan top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen silahlardır. Taktik nükleer silahlarda amaçlanan hedeflenen birliğin veya bölgenin direkt imha edilmesidir. Taktik nükleer silahlar kullanıldığında elbette radyoaktif kirliliğe sebebiyet verecektir ama bu binlerce kilometreye değil yüzlerce kilometreye yayılacaktır. Tamamen kurgusal bir örnekle desteklemek gerekirse Mariupol şehrindeki sivillerin tamamen tahliye edildiğini düşünelim. Buraya atılacak taktik nükleer silah şehri ve içindeki askeri birlikleri tamamen yok eder ama çevresindeki şehirlere zarar vermez. Rusya’nın bu tarz bir silahı kullanması 'Ben konvansiyonel anlamda çaresiz kaldım' demektir” şeklinde devam etti.

Turan Oğuz, Rusya’nın nükleer silaha başvurması durumunda konvansiyonel anlamda yetersiz kaldığı sonucunun ortaya çıkacağını belirtti. Oğuz sözlerine, “Stratejik nükleer silahlar yüzlerce kiloton veya megaton patlama gücüne sahip olan ve genelde uzun menzilli füzeler ile kullanılan, çok büyük alanları hedefleyen silahlardır. Taktik nükleer silahlar ise birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip olan top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen silahlardır. Taktik nükleer silahlarda amaçlanan hedeflenen birliğin veya bölgenin direkt imha edilmesidir. Taktik nükleer silahlar kullanıldığında elbette radyoaktif kirliliğe sebebiyet verecektir ama bu binlerce kilometreye değil yüzlerce kilometreye yayılacaktır. Tamamen kurgusal bir örnekle desteklemek gerekirse Mariupol şehrindeki sivillerin tamamen tahliye edildiğini düşünelim. Buraya atılacak taktik nükleer silah şehri ve içindeki askeri birlikleri tamamen yok eder ama çevresindeki şehirlere zarar vermez. Rusya’nın bu tarz bir silahı kullanması 'Ben konvansiyonel anlamda çaresiz kaldım' demektir” şeklinde devam etti.

#6
Foto - İkinci Dünya Savaşı dışında fiilen hiçbir nükleer silahın kullanılmadığını belirten Turan Oğuz, “İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir savaşta stratejik veya taktik bir nükleer silah kullanılmadı. Taktik nükleer silahlar genelde nükleer silah sahibi her ülkenin envanterinde bulunuyor. Hatta Türkiye’de de NATO’nun verdiği taktik nükleer silahlar var. İncirlik Üssü'nde uçaklardan atılmak üzere yapılmış B-61 taktik nükleer başlıklı bombalar bulunuyor. Bu bombaların başlıklarını oluşmasını istediğiniz şiddete göre ayarlayabilirsiniz” diyerek sözlerini noktaladı.

İkinci Dünya Savaşı dışında fiilen hiçbir nükleer silahın kullanılmadığını belirten Turan Oğuz, “İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir savaşta stratejik veya taktik bir nükleer silah kullanılmadı. Taktik nükleer silahlar genelde nükleer silah sahibi her ülkenin envanterinde bulunuyor. Hatta Türkiye’de de NATO’nun verdiği taktik nükleer silahlar var. İncirlik Üssü'nde uçaklardan atılmak üzere yapılmış B-61 taktik nükleer başlıklı bombalar bulunuyor. Bu bombaların başlıklarını oluşmasını istediğiniz şiddete göre ayarlayabilirsiniz” diyerek sözlerini noktaladı.

Kara kıtadan Türkiye'ye petrol ve doğal gaz teklifi
Ekonomi

Kara kıtadan Türkiye'ye petrol ve doğal gaz teklifi

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Türkiye'ye ülkesinin karadaki büyük petrol ve doğal gaz varlıklarına yatı..
TRT oyuncusundan Erdoğan'a
Medya

TRT oyuncusundan Erdoğan'a "100 yıllık" sürpriz! "Sarılıp ağladım"

TRT'nin sevilen oyuncularından Özlem Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla..
Türk SİHA'ları Yunan spikerin ayarlarını fena bozdu
Gündem

Türk SİHA'ları Yunan spikerin ayarlarını fena bozdu

Türkiye tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk SİHA'ları Yunan spiker İoannis Theodoratos'un ayarlarını fena bozdu. Türk SİHA'la..
Böyle itiraf görülmedi! ‘Ya…yaaa’ diyerek çılgına döndü!
Medya

Böyle itiraf görülmedi! ‘Ya…yaaa’ diyerek çılgına döndü!

Uzun dönem, Hürriyet’in Brüksel Temsilcisi olarak görev yapan Zeynel Lüle, Tele1 ekranlarında maskesini indirdi ve gerçek tıynetini gösterdi..
Büyük tehdit kapıda! 40 tonluk dondurucuda donarak ölecekler
Dünya

Büyük tehdit kapıda! 40 tonluk dondurucuda donarak ölecekler

Ukrayna-Rusya savaşı başladığı günden bu yana dünyanın ilgiyle takip ettiği 65 kilometrelik Rus askeri konvoyundaki askerler ölümle burun bu..
Motorin ve benzin zammı iptal edildi
Ekonomi

Motorin ve benzin zammı iptal edildi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam yapıldı. EPGİS, zammı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay