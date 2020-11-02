Beklenen oldu! Rusya bölgeye asker yığdı

Çavuşoğlu başkanlığındaki heyeti kabulde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun harekâtının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, “Şimdiye kadar Füzuli, Cebrayil, Zangilan ve Gubadli şehirleri de dahil olmak üzere birçok köy, kasaba ve yerleşim işgalcilerden kurtarıldı. Yaklaşık 200 yerleşim düşmandan kurtarıldı” dedi.Rusya’dan eli boş döndüErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya’nın desteğini almak için Moskova’ya yaptığı ziyarette eli boş dönmesinin ardından bu kez Ermenistan birinci ve ikinci Cumhurbaşkanları Levon Ter-Petrosyan ve Robert Koçeryan, Moskova’ya gitmek için hazırlık yapmaya başladı.