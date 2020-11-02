2020-11-02 09:50:28 Beklenen oldu! Rusya bölgeye asker yığdı
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Rusya'nın askeri hamlesi dikkat çekti.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Rusya'nın askeri hamlesi dikkat çekti.
Dünyanın gözü Dağlık Karabağ savaşında... Ateşkesi bozarak saldırılarını artıran Ermeni güçlere karşı yeniden bir çok cephede harekete geçen Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’ın kalbine doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Bölgede 7 noktada yoğun çatışmalar yaşanırken, dün bir çok yerleşim birimi daha Azerbaycan ordusunun denetimine geçti. Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin sivil yerleşim birimlerine yeniden saldırılar başlattığını, Terter şehri ve Ağcabedi’yi yoğun şekilde bombaladığını açıkladı.
Azerbaycan ordusu ise Ermenistan güçlerinin askeri istihbarat birliklerini vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Dağlık Karabağ’ın yönetim merkezi Hankendi’ye ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, kent merkezi ve çevresindeki Ermeni güçlere ait mevzilere havadan ve karadan saldırılarına dün de devam etti.
Kent merkezi ve çevresindeki askeri noktalardan çok sayıda patlamalar izlendi. Azerbaycan ordusunun kapsamlı saldırılarında büyük kayıp veren Ermenistan, kadınları da cepheye sürmeye başladı.
Çavuşoğlu başkanlığındaki heyeti kabulde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun harekâtının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, “Şimdiye kadar Füzuli, Cebrayil, Zangilan ve Gubadli şehirleri de dahil olmak üzere birçok köy, kasaba ve yerleşim işgalcilerden kurtarıldı. Yaklaşık 200 yerleşim düşmandan kurtarıldı” dedi.Rusya’dan eli boş döndüErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya’nın desteğini almak için Moskova’ya yaptığı ziyarette eli boş dönmesinin ardından bu kez Ermenistan birinci ve ikinci Cumhurbaşkanları Levon Ter-Petrosyan ve Robert Koçeryan, Moskova’ya gitmek için hazırlık yapmaya başladı.
Paşinyan, Rusya’dan Karabağ’a derhal “Barış Gücü” askerleri konuşlandırmasını talep ederken gerekçe olarak “İki ülke arasında 1997 yılında yapılan dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşmasını” gösterdi.
Azerbaycan ordusunun Karabağ’da insiyatifi ele geçirmesi sonrası harekete geçen İran ordusu, çatışmaların yoğunlaştığı Aras Nehri sınırının kuzeybatısına konuşlanmaya devam ediyor. İran’dan sonra Rus Sınır Muhafızları’nın da çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ-Ermenistan sınırına konuşlandığı bildirildi.
İran’dan sonra Rus Sınır Muhafızları’nın da çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ-Ermenistan sınırına konuşlandığı bildirildi.
Cumartesiyi Pazara bağlayan gece boyunca patlama seslerinin kesilmediği cephede Azerbaycan ordusu yine silahlı insansız hava araçlarıyla fark yarattı.
Kamufle olmak için ağaç altlarında saklanan Ermenistan askerlerinin dronelar tarafından tespit edilip vurulduğu görüntüler yayınlandı. Hatta sözde lidere ait konvoyun vurulduğu belirtiliyor.
Cephe hattında bu gelişmeler devam ederken Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan geriye kalan görüntüleri yayınladı.
Bölgede zırhlı araçların kullanılamaz hale geldiği görülüyor.
Ermenistan ordusunun birçok ekipmanı İHA'lar ile kullanılamaz hale geldi.
İşte bölgeden ajanslara düşen diğer kareler...
İşte bölgeden ajanslara düşen diğer kareler...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23