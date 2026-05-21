Adayların beklenmedik Türkiye çıkışları sonrası... Kim var kim yok kapış kapış! Beşiktaş'a hoca kalmadı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör koltuğu için düşünülen elit isimler dünya devleri tarafından adeta kapışılıyor! Şenol Güneş defterinin bizzat Serdal Adalı tarafından kapatılması ve Dino Toppmöller transferinin çıkmaza girmesinin ardından futbol direktörlüğüne getirilen Önder Özen’le kartlar yeniden karıldı. Ancak Kartal’ın işi hiç kolay değil! Valverde dinlenmeye çekildi. Postecoglou Solskjaer ile mesaiye başladı. Glasner Leverkusen’e, Amorim Benfica’ya, Felipe Luis de Strasbourg'a yakın.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sonrası koltuk bilmecesi çıkmaza girerken, Avrupa’nın devleri ve Süper Lig’in yeni ekibi Amedspor'un hamlelerini siyah-beyazlıların yolunu kapatacak cinsten.

Şenol Güneş defteri açılmadan kapandı... açıklama bizzat Serdal Adalı’dan geldi. Eduard Graf’ın prensip anlaşmasına vardığı Dino Toppmöller işi de çıkmaza girdi. Önder Özen’in takımın başına getirilmesiyle birlikte kartlar yeniden karıldı. Siyah-beyazlıların yeni hocanın kim olacağı tam bir muammaya dönüştü.

Adı geçen Valverde için Ajax futbol direktörü Jordi Cruyff hamle yaptı. İspanyol teknik adamı takımın başına getirmek için bizzat devreye girdi. Ancak Valverde, yeni sezonda dinlenmeyi tercih ettiğini belirterek Amsterdam ekibinin bu teklifini geri çevirdi. Beşiktaş'a da aynı cevabı verebilir.

Postecoglou, radikal bir kariyer hamlesiyle saha kenarından uzaklaştı. Nisan 2026 itibarıyla UEFA Teknik Gözlemciler ekibine katıldı. Gareth Southgate ve Ole Gunnar Solskjaer gibi elit isimlerle beraber Şampiyonlar Ligi'nin taktiksel eğilimlerini raporlamakla meşgul.

Leverkusen’de teknik direktör değişiminde rotayı Glassner'le netleştirdi. Werner Wenning ve sportif direktör Simon Rolfes, ortak karar olarak Oliver Glasner ismi üzerinde birleşti. Glasner, Crystal Palace’ın finalleri nedeniyle henüz resmi bir yanıt vermedi. Ancak sonrasında iş bitecek gibi.

Mourinho’nun Benfica’dan ayrılarak Real Madrid’in başına geçmeye hazırlanması Başkan Rui Costa'yı harekete geçirdi. Portekiz ekibi futbolculuk döneminde uzun süre Benfica'da oynayan Ruben Amorim ile prensip olarak anlaşmaya vardı.

Strasbourg da gözünü Flamengo’dan ayrılan Felipe Luis için BlueCo grubunun gücünü arkasına alarak teklifini yaptı. Resmi açıklama bekleniyor.

Bu arada Amedspor Başkan Nahit Eren, Slaven Bilic ve Gennaro Gattuso'nun menajerler aracılığıyla kulübe önerildiğini doğruladı. Fotospor'a göre; Özen'in daha önce (2013-14 sezonunda) çalıştığı Bilic'in "son durumu ortada" denilecek bir açıklama oldu.

Malzemeci Süreyya

Beşiktasin fizik yapısı çok zayıf hocalar rakip geldimi topu çıkar neden Barış Alper gibi mücadele eden oyuncusu yok Semih vardı gönderildi fizikli cesur ahmet dursun paunoviç zago vs yırtıcı deli adamlar savaş cı yok
