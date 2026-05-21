İklim krizine karşı Kopenhag’da siber kararlılık: Türkiye küresel vizyonun merkezinde!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen üst düzey iklim zirvesinde Türkiye’nin çevre diplomasisindeki liderliğini bir kez daha tescilledi. Küresel ısınmayı kritik sınırda tutmayı amaçlayan ‘1,5 derece’ hedefinin gerçeğe dönüştürülmesi için Brezilya, Avustralya ve Azerbaycan gibi küresel aktörlerle masaya oturan Bakan Kurum, uluslararası alanda alınan kararların kağıt üzerinde kalmayıp sahada somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.