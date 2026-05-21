Albin Loidl'den beklenmedik Türkiye çıkışı: Fiyatlar arttı, acilen bu kaldırılmalı
Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Albin Loidl, Türkiye'ye yönelik tatil fiyatlarında artış yaşandığını ifade ederek önemli bir çağrıda bulundu.
Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Alman Seyahat Birliği (DRV), Almanya’da planlanan hava yolu vergisi indiriminin yeterli olmayacağını belirterek verginin tamamen kaldırılmasını istedi.
Federal Meclis Finans Komitesi’nde konuşan DRV Başkanı Albin Loidl, “Hava yolu vergisi tamamen kaldırılmalı ve havalimanlarındaki devlet kaynaklı ücretler azaltılmalı” dedi. Loidl, bunun Almanya’nın uluslararası hava taşımacılığı rekabetinde güç kazanması için gerekli olduğunu ifade etti.
DRV’ye göre hava taşımacılığındaki yüksek maliyetler doğrudan paket tur fiyatlarına yansıyor. Loidl, özellikle son dönemde enflasyon nedeniyle Türkiye gibi önemli tatil destinasyonlarında fiyatların ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çekti.
“Daha düşük uçuş maliyetleri, özellikle düşük gelirli aileler için tatili ulaşılabilir tutabilir” diyen Loidl, seyahat harcamalarındaki artışın tüketiciler üzerinde baskı yarattığını belirtti.
DRV açıklamasında seyahatin yalnızca bir tüketim ürünü olmadığı, dinlenme, ruh sağlığı ve sosyal yaşam açısından önemli bir ihtiyaç haline geldiği vurgulandı. Birlik, özellikle yurt dışı tatillerinde uçak seyahatlerinin Alman turistler için temel ulaşım yöntemi olmaya devam ettiğini ifade etti.
Almanya Federal Meclisi’nin hava yolu vergisi düzenlemesini bu hafta kabul etmesi bekleniyor. Düzenlemenin ardından sürecin Federal Konsey’e taşınacağı ve planlandığı şekilde ilerlemesi halinde yeni uygulamanın 1 Temmuz’da yürürlüğe gireceği belirtildi.
