S-400'ler engel olamadı: Petrol tesisi vuruldu
Dünya ABD ile İran arasındaki savaşa kilitlenmişken başka bir noktada sıcak gelişmeler yaşanıyor. S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin etkisiz kaldığı saldırıda petrol tesisi vuruldu.
Dünya ABD ile İran arasındaki savaşa kilitlenmişken başka bir noktada sıcak gelişmeler yaşanıyor. S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin etkisiz kaldığı saldırıda petrol tesisi vuruldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Samara bölgesindeki Sızran Petrol Rafinerisi'ne yönelik uzun menzilli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.
Ukrayna sınırından 800 kilometreden daha uzak bir mesafede yer alan Sızran Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını aktaran Zelenskiy, Ukrayna ordusundan saldırı gerçekleştiren birimlere teşekkür etti.
Zelenskiy, Samara bölgesinde saldırı yapılan söz konusu petrol rafinerisine ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23