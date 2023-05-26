2023-05-26 22:26:42 Bedelsiz küçükbaş hayvan dağıtımı başlıyor! İşte şartlar
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk etapta küçükbaş hayvanları telef olan yetiştiriciler olmak üzere, bedelsiz hayvan dağıtımı bugün itibarıyla başladı. 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda tespiti tamamlanan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın dağıtımına yönelik işlemler bugün itibarıyla başlatıldı. Küçükbaş hayvan temini için 341 milyon TL bütçe İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine aktarıldı.