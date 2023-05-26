Bedelsiz küçükbaş hayvan dağıtımı başlıyor! İşte şartlar

Kararname kapsamında, çiftçilerin telef olan hayvanları, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM işletmelerinden sağlanan aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere bedelsiz karşılanacak. Bunun için telef olan hayvanın TÜRKVET’te kaydının bulunması ve il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespitinin yapılmış olması gerekiyor. Depremzede çiftçilerin telef olan hayvanı/hayvanları için ayrıca bir müracaatta bulunması gerekmiyor. Dağıtım, öncelikle gerekli barınma ve altyapıya sahip olan yetiştiriciler için küçükbaş hayvanlardan başlamak üzere, Bakanlık koordinasyonunda yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla yapılacak. Büyükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovanların teslimine ise tespit çalışmalarının tamamlanması sonrasında ivedilikle başlanacak.