DAVİD BECKHAM'DAN MESSI İTİRAFI! Kulüp başkanı David Beckham, Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transferinin temellerinin, anlaşma yapılmadan dört yıl önce yıldızın babasıyla yapılan gizli bir toplantı sırasında geçen konuşmayı katıldığı bir podcast kanalında anlattı. David Beckham, "Takımın başında geçtiğim zaman vizyonum her zaman en iyi oyuncuları kadroya katmaktı. Sanırım bir takımın sahibi olarak her zaman en iyi oyuncuları getirmek istersiniz, ancak en iyiyi getirme şansı da vardır, zordur ve her zaman zorludur" dedi.