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#1
Foto - Astro fotoğrafçıların ilgi odağı Gökyüzü ve tarihi Kilistra’da resmettiler

Haçlılardan yağmacılara kadar birçok topluma ev sahipliği yapmış olan ve "Kral Yolu" üzerinde bulunan antik kentte, yaklaşık 100 fotoğrafçı gökyüzü fotoğrafı çekmek için bir araya geldi.

#2
Foto - Astro fotoğrafçıların ilgi odağı Gökyüzü ve tarihi Kilistra’da resmettiler

İHA muhabirinin uzun pozlama tekniğiyle çektiği fotoğraf karelerinde, yıldızlarla kaplı gökyüzü ve Kilistra Antik Kenti'nin tarihi atmosferi aynı kadrajda buluştu.

#3
Foto - Astro fotoğrafçıların ilgi odağı Gökyüzü ve tarihi Kilistra’da resmettiler

100'e yakın fotoğrafçının katıldığı etkinlikte, ışık kirliliğinden uzak bölgede birbirinden etkileyici gökyüzü fotoğrafları çekildi.

#4
Foto - Astro fotoğrafçıların ilgi odağı Gökyüzü ve tarihi Kilistra’da resmettiler

Uzun pozlama tekniğinin kullanıldığı çalışmalarda, gökyüzündeki yıldızlar, Kilistra'nın tarihi dokusuyla birleşerek görsel şölen oluşturdu.

#5
Foto - Astro fotoğrafçıların ilgi odağı Gökyüzü ve tarihi Kilistra’da resmettiler

Etkinliğe katılan fotoğrafçı Faruk Akbaş, Türkiye'nin fotoğrafçılık açısından dünyanın en özel ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Burada nefis tarihi yapılar, mağara oluşumları ve kayaların şekilleri var.

#6
Foto - Astro fotoğrafçıların ilgi odağı Gökyüzü ve tarihi Kilistra’da resmettiler

Bunları geceleri görmek çok daha güzel oluyor. Yıldızların altında, gökyüzü ve antik kentin birleşimi estetik bir görüntü ortaya çıkarıyor. Işıkla boyama teknikleri kullanarak yaklaşık 2 saatlik bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

#7
Foto - Astro fotoğrafçıların ilgi odağı Gökyüzü ve tarihi Kilistra’da resmettiler

İstanbul'dan etkinliğe katılan Yavuz Ekincioğlu ise bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Kilistra Antik Kenti gerçekten çok etkileyici bir mekan.

#8
Foto - Astro fotoğrafçıların ilgi odağı Gökyüzü ve tarihi Kilistra’da resmettiler

Kayalardaki izler ve insan yaşanmışlıkları ile gökyüzünün yıldızlarla birleşimi ayrı bir güzellik sunuyor. Bu anları kadrajımıza sığdırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

#9
Foto - Astro fotoğrafçıların ilgi odağı Gökyüzü ve tarihi Kilistra’da resmettiler

Karaman'dan etkinliğe katılan Bekir Ülkümen de bölgenin ışık kirliliğinden uzak olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 12 yıldır fotoğrafçılıkla, 3 yıldır da astrofotoğrafçılıkla uğraşıyorum.

#10
Foto - Astro fotoğrafçıların ilgi odağı Gökyüzü ve tarihi Kilistra’da resmettiler

Kilistra, ışık kirliliğinden çok uzak olması sebebiyle fotoğraflarımızın gayet temiz çıkmasını sağlıyor. Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple keyifli bir çalışma ortamı bulduk" ifadelerini kullandı.

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