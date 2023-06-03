Beçin Antik Kenti tarihe ışık tutuyor

"Kazı çalışmalarımız sırasında özellikle iç kalenin hemen dış kısmındaki kule bölümünde milattan önce 6. yüzyıla kadar giden buluntulara ulaşıldı. Şapelin bulunduğu alanda da Bizans döneminden Osmanlı döneminin ortalarına kadar olan buluntular ele geçti. Burada da daha çok seramik buluntular, sikkeler, diğer metal buluntular, takılar ele geçti. İç Kale'deki sarnıçta yürüttüğümüz kazı çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki çalışmalarımız sonlandığında buranın restorasyon ve sergileme projesini hazırlayıp Anıtlar Kuruluna sunacağız."