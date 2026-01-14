  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Beceriksiz CHP'nin İstanbul'a büyük(!) hizmeti! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Giriş Tarihi:

Beceriksiz CHP'nin İstanbul'a büyük(!) hizmeti! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Beceriksiz CHP'nin iki dönemdir idare ettiği mega kent İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı.

Foto - Beceriksiz CHP'nin İstanbul'a büyük(!) hizmeti! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Kentte mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu, yağışla beraber Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Foto - Beceriksiz CHP'nin İstanbul'a büyük(!) hizmeti! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

TEM Otoyolu'nda, Hasdal-Seyrantepe mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Otoyolun Mahmutbey gişeleri, Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde ise her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor. Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu oluştu.

Foto - Beceriksiz CHP'nin İstanbul'a büyük(!) hizmeti! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafik yoğun seyrediyor. Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Foto - Beceriksiz CHP'nin İstanbul'a büyük(!) hizmeti! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 ölçüldü.

hasel

İstanbulda o denli trafik yoğunluğu var ki 37 km lik iş yerine 2 saatte ancak gidilebilir.
