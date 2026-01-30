  • İSTANBUL
Bebeğin sırtından çıkan şey şoke etti
IHA Giriş Tarihi:

Bebeğin sırtından çıkan şey şoke etti

Kahramanmaraş'ta sırt üstü yatmak istemeyen, yatırıldığında ağlama ve huzursuzluğu nedeniyle hastaneye götürülen bir yaşındaki bebeğin sırtından akciğer zarına doğru ilerleyen 2 santimetrelik zımba teli çıktı.

Foto - Bebeğin sırtından çıkan şey şoke etti

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta farklı ortopedi, çocuk cerrahisi ve beyin cerrahisi kliniklerine başvurusu yapılan bir yaşındaki bebeğin, sırt bölgesinde yabancı bir cisim olduğu ancak müdahalenin zor olduğu ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği bildirildi.

Foto - Bebeğin sırtından çıkan şey şoke etti

Aile, bebekleri için son olarak HG Hospital'e başvurdu. HG Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun tarafından yapılan tetkiklerde, yabancı cismin cilt altında, omurilik kanalına yakın bir bölgede olduğu ve akciğer zarına doğru ilerlediği belirlendi. Hasta, genel anesteziye alınmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde ameliyata alındı. Yapılan müdahalede yabancı cisim tamamen çıkarıldı. Çıkarılan cismin, ince zımba teline benzer metal bir tel olduğu ve yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda bulunduğu tespit edildi. Hasta, aynı gün taburcu edildi.

Foto - Bebeğin sırtından çıkan şey şoke etti

"Akciğer zarına doğru ilerleyen bir yabancı cisim tespit ettik" Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. İdris Altun, "Sırtında yabancı bir cisim olduğu söylenmiş ancak çıkarılamayacağı ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği ifade edilmişti. Bize başvurduğunda yaptığımız tetkiklerde, cilt altında, omurilik kanalına çok yakın ve akciğer zarına doğru ilerleyen bir yabancı cisim tespit ettik. Hastamızı tamamen uyutmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde müdahale ederek lezyonu tamamen çıkardık.

Foto - Bebeğin sırtından çıkan şey şoke etti

Çıkardığımız cismin ince zımba teline benzer, yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda metal bir tel olduğunu gördük. Bu yabancı cisim alınmasaydı, bölgede enfeksiyon gelişebilirdi. Enfeksiyon sonucu omurilik kanalında ciddi hasarlar oluşabilir, çocuk büyüdükçe cismin hareket etmesine bağlı olarak omurilikte zedelenmeler meydana gelebilirdi. Ayrıca yana doğru ilerleyerek akciğer zarına ve akciğere batma riski vardı. Bu da enfeksiyona ve ilerleyen süreçte tümörle karışabilecek tablolara neden olabilirdi. Şu an hastamız gayet sağlıklı. Gerekli kontrolleri yaptık ve aynı gün taburcu ettik" dedi.

