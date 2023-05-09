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BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?

2023-05-09 06:40:05
BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?

Seçim çalışmalarına İstanbul'da devam eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'daki olaylar üzerinden tepki göstererek "Sen İstanbul'un belediye başkanısın. Senin ne işin var Erzurum'da? Millet sana İstanbul'un imkanlarıyla Erzurum'a git, orada PKK'yla, terör örgütleriyle, HDP'yle işbirliği yapan bir cumhurbaşkanı adayı için oy topla, miting yap, milleti karşı karşıya getir, ülkeyi karıştır diye mi oy verdi? Yoksa İstanbul'a hizmet etmeye mi oy verdi?" diye konuştu.

#1
Foto - BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?

Millet sana İstanbul'un imkanlarıyla Erzurum'a git, orada PKK'yla, terör örgütleriyle, HDP'yle işbirliği yapan bir cumhurbaşkanı adayı için oy topla, miting yap, milleti karşı karşıya getir, ülkeyi karıştır diye mi oy verdi? Yoksa İstanbul'a hizmet etmeye mi oy verdi?" diye konuştu.

#2
Foto - BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sancaktepe'de bulunan İspir ve Pazaryolu Dernekler Birliğinde (İSPADER) vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Destici, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'ne ilişkin olarak "Oradaki 1 milyon 700 bin İstanbullu sadece yedili masanın ortaklarını değil, dünyayı da onlara destek veren ABD'sini de İngiltere'sini de emperyalistleri de kapitalistleri de siyonistleri de teröristleri de korkuttu." açıklamasında bulundu.

#3
Foto - BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?

AVRUPA'NIN HER ÜLKESİNDE VAR Mustafa Destici, Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde nükleer santraller olduğunu, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde de yakında elektrik üretilmeye başlanacağını belirtti.

#4
Foto - BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?

EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe de değinerek "Sen İstanbul'un belediye başkanısın. Senin ne işin var Erzurum'da? Millet sana İstanbul'un imkanlarıyla Erzurum'a git, orada PKK'yla, terör örgütleriyle, HDP'yle işbirliği yapan bir cumhurbaşkanı adayı için oy topla, miting yap, milleti karşı karşıya getir, ülkeyi karıştır diye mi oy verdi? Yoksa İstanbul'a hizmet etmeye mi oy verdi?" diye konuştu.

#5
Foto - BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nin 14 Mayıs'taki zaferin ayak sesleri olduğunu ifade eden Destici, "Oradaki 1 milyon 700 bin İstanbullu sadece yedili masanın ortaklarını değil, dünyayı da onlara destek veren ABD'sini de İngiltere'sini de emperyalistleri de kapitalistleri de siyonistleri de teröristleri de korkuttu. Onun için bu tür provokasyonlar yapmaya başladılar." şeklinde konuştu.

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