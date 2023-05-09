2023-05-09 06:40:05 BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?
Seçim çalışmalarına İstanbul'da devam eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'daki olaylar üzerinden tepki göstererek "Sen İstanbul'un belediye başkanısın. Senin ne işin var Erzurum'da? Millet sana İstanbul'un imkanlarıyla Erzurum'a git, orada PKK'yla, terör örgütleriyle, HDP'yle işbirliği yapan bir cumhurbaşkanı adayı için oy topla, miting yap, milleti karşı karşıya getir, ülkeyi karıştır diye mi oy verdi? Yoksa İstanbul'a hizmet etmeye mi oy verdi?" diye konuştu.