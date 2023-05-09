BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nin 14 Mayıs'taki zaferin ayak sesleri olduğunu ifade eden Destici, "Oradaki 1 milyon 700 bin İstanbullu sadece yedili masanın ortaklarını değil, dünyayı da onlara destek veren ABD'sini de İngiltere'sini de emperyalistleri de kapitalistleri de siyonistleri de teröristleri de korkuttu. Onun için bu tür provokasyonlar yapmaya başladılar." şeklinde konuştu.