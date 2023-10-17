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BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı

2023-10-17 08:09:43
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı

İngiltere'deki Filistin yanlısı gösterileri, "Hamas'a destek" olarak tanımlayan İngiliz yayın kuruluşu BBC, gelen tepkilerin ardından "yanıltıcı bir tanımlama" kullandığını kabul etti. Halkı kandırdıklarını resmen itiraf eden BBC spikeri, "Yaptığımız yayınlarda Filistin destekçisi birkaç gösteri sırasında insanların Hamas'ı desteklediğini ifade ettik. Bu ifadelerin yanlış ve Filistin destekçisi gösteriler hakkında yanıltıcı bir tanım olduğunu kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı

BBC'nin gün içerisindeki haber bültenlerinde, İngiltere'deki Filistin'e destek yürüyüşlerini "Hamas'a destek" olarak nitelemesi, ülkede tepkilere neden oldu.

#2
Foto - BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı

BBC SPİKERİNDEN KARA PROPAGANDA İTİRAFI Gelen eleştirilerin ardından BBC'den bir spiker, yerel saatle 18.00 civarında yapılan bir yayında, "Hamas'a destek" tanımlamasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "İngiltere genelinde düzenlenen ve insanların Hamas'ı desteklediklerini dile getirdikleri gösterilerden bahsetmiştik. Bunun olumsuz bir ifade olduğunu ve Filistin yanlısı gösterilere ilişkin yanıltıcı bir tanımlama olduğunu kabul ediyoruz."

#3
Foto - BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı

İNGİLTERE'DE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ İngiltere genelinde geçen hafta sonu birçok kentte on binlerce kişi, Filistin'le dayanışma göstermek amacıyla çok sayıda gösteri düzenlemişti.

#4
Foto - BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

#5
Foto - BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 59 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

#6
Foto - BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti. Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

#7
Foto - BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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