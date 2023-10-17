2023-10-17 08:09:43 BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
İngiltere'deki Filistin yanlısı gösterileri, "Hamas'a destek" olarak tanımlayan İngiliz yayın kuruluşu BBC, gelen tepkilerin ardından "yanıltıcı bir tanımlama" kullandığını kabul etti. Halkı kandırdıklarını resmen itiraf eden BBC spikeri, "Yaptığımız yayınlarda Filistin destekçisi birkaç gösteri sırasında insanların Hamas'ı desteklediğini ifade ettik. Bu ifadelerin yanlış ve Filistin destekçisi gösteriler hakkında yanıltıcı bir tanım olduğunu kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.