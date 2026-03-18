Bayramın birinci günü kar yağacak iller belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde 27 il için kar yağışı uyarısı yaptı.
Bayramın birinci günü kar beklenen iller: 20 MART CUMA - Kütahya - Bolu - Gümüşhane
- Bayburt - Erzurum - Muş - Bitlis - Hakkari - Van
- Ağrı - Kars - Ardahan - Osmaniye
21 MART CUMARTESİ - Afyonkarahisar - Kütahya - Kastamonu - Bolu
- Hakkari - Bitlis - Van - Ağrı - Mardin - Sivas - Yozgat
- Kırıkkale - Nevşehir - Kırşehir - Aksaray
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23