Dünya nefes alamıyor: Okyanuslar ısınıyor, buzullar eriyor! Enerji dengesi tamamen bozuldu

2025'te ise sanayi devrimi öncesi döneme kıyasla hava sıcaklığı yaklaşık 1,43 derece daha sıcak ölçülerek en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl oldu. Aşırı sıcaklar, şiddetli yağışlar ve tropikal fırtınalar gibi aşırı hava olayları dünya genelinde büyük yıkım ve aksamalara yol açtı, bu da birbirine bağlı ekonomik ve sosyal sistemlerin kırılganlığını ortaya koydu.