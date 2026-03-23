  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyaca ünlü savunma devinden Bayraktar Kızılelma kararı! 'Bir sistem denemesi yapacağız' diyerek duyurdular Futbolcu cinayetinde şok gelişme: Ünlü türkücü gözaltına alındı! Gazze’de can kaybı 72 bin 72 bin 263'e yükseldi! Ateşkes bile eli kanlı katili durduramadı Ekonomide KKM dönemi tarih oluyor! Bakiye rekor seviyede geriledi Türkiye'ye karşı ünlü savunma deviyle anlaştılar: Savaş gemisi ve denizaltı alacaklar Osimhen İstanbulspor’u satın mı alıyor? Sarı siyahlı kulüpten flaş açıklama
Hayat-Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Dünya nefes alamıyor: Okyanuslar ısınıyor, buzullar eriyor! Enerji dengesi tamamen bozuldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), insanlığın geleceğini tehdit eden iklim krizine dair korkutan raporunu yayımladı. "Küresel İklimin Durumu 2025" raporuna göre, yerküre tarihte hiç olmadığı kadar dengesiz bir sürece girdi. Son 11 yılın "en sıcak dönem" olarak kayıtlara geçtiği dünyamızda, enerji dengesi tamamen bozuldu. BM Genel Sekreteri Guterres, gelinen noktayı "gezegen sınırlarının ötesine itiliyor" sözleriyle özetleyerek tüm dünyaya acil eylem çağrısında bulundu.

#1
Tabiatın ilahi dengesi, kontrolsüz sanayileşme ve beşeri faaliyetlerin kurbanı olmaya devam ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün son verileri, iklim sisteminin artık "geri dönülemez" bir noktaya doğru sürüklendiğini bilimsel verilerle ortaya koydu.

#2
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim sisteminin "tarihte hiç olmadığı kadar dengesiz hale geldiği" uyarısında bulundu. WMO tarafından yayımlanan "Küresel İklimin Durumu 2025" raporuna göre, 2015-2025 dönemi en sıcak 11 yıl olarak kayda geçti.

#3
2025'te ise sanayi devrimi öncesi döneme kıyasla hava sıcaklığı yaklaşık 1,43 derece daha sıcak ölçülerek en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl oldu. Aşırı sıcaklar, şiddetli yağışlar ve tropikal fırtınalar gibi aşırı hava olayları dünya genelinde büyük yıkım ve aksamalara yol açtı, bu da birbirine bağlı ekonomik ve sosyal sistemlerin kırılganlığını ortaya koydu.

#4
Ayrıca Dünya'nın iklim sistemi "şimdiye kadar gözlemlenen en dengesiz haliyle" kayıtlara geçti. Rapora göre okyanuslar ısınmaya devam ederken, son 20 yılda dünya genelinde insanların yıllık kullandığı enerjinin yaklaşık 18 katına eşdeğer ısıyı emiyor.

#5
Aynı dönemde buzulların erimesi hızlanırken, Arktik deniz buzu rekor seviyelere yakın düşük düzeylere indi, Antarktika'da ise üçüncü en düşük seviyeye geriledi. İlk kez "Dünya'nın enerji dengesizliği" temel iklim göstergesi olarak öne çıktı. Bu dengesizlik, son 20 yılda belirgin şekilde artarak 2025'te rekor seviyeye ulaştı. Bu da Dünya'nın uzaya yaydığından daha fazla enerjiyi tutması anlamına geliyor.

#6
“TÜM İKLİM GÖSTERGELERİ KIRMIZI ALARM VERİYOR” Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bulgulara ilişkin açıklamasında, "Gezegenimiz sınırlarının ötesine itiliyor. Tüm iklim göstergeleri kırmızı alarm veriyor. İnsanlık son 11 en sıcak yılı yaşadı. Bu artık tesadüf değil, harekete geçme çağrısıdır." ifadelerini kullandı. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo da beşeri faaliyetlerin doğal dengeyi giderek daha fazla bozduğunu ve bu sonuçlarla binlerce yıl yaşamaya devam edileceğini vurgulayarak "2025'teki aşırı hava olayları, binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin etkilenmesine ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara yol açtı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Van'da Nevruz gerginliği: Bakırhan yaka paça kovdu
Gündem

Van'da Nevruz gerginliği: Bakırhan yaka paça kovdu

Van’da düzenlenen Nevruz etkinliğinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da aralarında bulunduğu DEM Parti heyeti polisle tartışt..
İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!
Gündem

İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!

Basra Körfezi üzerinde tansiyon yerini sıcak çatışma iddialarına bıraktı! İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde hava savunma sistemleri..
CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi
Gündem

CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki karanlık ilişkiler ve rant çarkı, eski Genel Sekreter Gürsel Tekin’in zehir zemberek açıklamalarıyla ..
Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!
Dünya

Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!

Komşusu İran yanarken gülerek mısır ve hamur yiyen, barda bateri çalarak eğlenerek hem ülkesinde hem de dünyada tepki çeken Ermenistan Başba..
Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi
Gündem

Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi

Bayram dönüşünde Kırıkkale’de yoğunluk zirveye çıktı... 43 ilin geçiş noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar tampon tampona ilerle..
MİT Başkanı Kalın'dan İstanbul'da kritik Hamas zirvesi! "Oldu bittiye izin verilmeyecek!"
Gündem

MİT Başkanı Kalın'dan İstanbul'da kritik Hamas zirvesi! "Oldu bittiye izin verilmeyecek!"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek bölgedeki ateş çemberini ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23