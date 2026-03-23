Dünya nefes alamıyor: Okyanuslar ısınıyor, buzullar eriyor! Enerji dengesi tamamen bozuldu
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), insanlığın geleceğini tehdit eden iklim krizine dair korkutan raporunu yayımladı. "Küresel İklimin Durumu 2025" raporuna göre, yerküre tarihte hiç olmadığı kadar dengesiz bir sürece girdi. Son 11 yılın "en sıcak dönem" olarak kayıtlara geçtiği dünyamızda, enerji dengesi tamamen bozuldu. BM Genel Sekreteri Guterres, gelinen noktayı "gezegen sınırlarının ötesine itiliyor" sözleriyle özetleyerek tüm dünyaya acil eylem çağrısında bulundu.