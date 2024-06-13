2024-06-13 09:13:16 Bayramda et tüketimine dikkat edin: “Uygun şekilde pişirilmesi önemli”
Kurban Bayramının gelmesiyle kırmızı etin nasıl tüketilmesi gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Uzm. Dyt. Gizem Aydın Amil, “Uygun olmayan pişirme yöntemleri ile aşırı miktarda tüketilen et; hipertansiyon, diyabet, koroner kalp hastalığı riskini artırmakta ve sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyerek reflü, hazımsızlık ve kabızlık gibi problemlerin oluşumuna neden olmaktadır” dedi. Kırmızı et kaliteli protein içermektedir. Bunun yanı sıra demir, çinko, selenyum gibi mineraller ile B6, B12 vitaminleri gibi vücudun ihtiyacı olan birçok besin ögesi içeren kırmızı et ile ilgili uyarılarda bulunan Çakmak Erdem Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Uzm. Dyt. Gizem Aydın Amil, “Özellikle böbrek hastalığı olan ve diyalize giren kişilerde fazla tüketilen et, böbrek üzerindeki yükün diyaliz ihtiyacını artırabilir. En önemli tehlike besin zehirlenmesidir, bu yüzden bayramda ailemizle keyifli hatıralar biriktirmek için sağlık açısından bu uyarılara dikkat etmemiz gerekmektedir” açıklaması yaptı. “Eller mutlaka yıkanmalı” Uzm. Dyt. Gizem Aydın Amil, kurban eti ile ilgili şu uyarılarda bulundu: “Gıda zehirlenmelerine dikkat edilmeli: Kurban Bayramı’nda takibi yapılmayan hasta hayvanların kesilmesi, hem hayvanla temas edenleri hem de o eti tüketenleri tehlikeye atmaktadır. Etlerin hijyenik şartlara uyulmadan hazırlanması ve taşınması: Tüberküloz, şarbon, kist hidatik, tenya, salmonella ve toksoplazmozis başta olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Bu yüzden etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir.