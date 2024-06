Bayramda et tüketimine dikkat edin: “Uygun şekilde pişirilmesi önemli”

Uzm. Dyt. Gizem Aydın Amil, etin pişirme teknikleriyle ilgili de şu bilgileri verdi: “Yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve etin dışını hızla pişirirken iç kısımlarının pişmesini zorlaştırır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin ögesi kaybını artırır. Bu nedenle etin iç sıcaklığı en az 75 derece olmalıdır. Etin merkezi de eşit derecede pişecek şekilde; kanserojen maddelerin oluşumunu azaltmak için yağsız tavada, haşlama, ızgara ve fırın gibi besin pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Köz ile etin arasında mutlaka 15 santimetrelik mesafe olmalı ve çok yüksek ateşte pişmemesine dikkat edilmelidir. Tıpkı kızartılmış yağ gibi mangalın da kanserojen etkisi bulunmaktadır. Etler kendi yağında pişirilmeli çünkü bu, etin doğal lezzetini korur ve ek yağ kullanımını azaltır. Et piştikten sonra kırmızı etin görünür yağları, yemek hazırlama aşamasında ve tabakta mümkün olduğunca uzaklaştırılmalıdır.” “Sakatat ve yağlı etlerin tüketiminden uzak durulması gerekir” Sakatat ve yağlı etlerin tüketiminden uzak durulması gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Gizem Aydın Amil, “Kolesterol bakımından zengin karaciğer, beyin, böbrek, kelle paça, dil, yürek, işkembe, dalak gibi sakatat ve kavurma gibi etlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yağlı etlerin içeriğinde doymuş yağ ve kolesterol yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, mide rahatsızlıkları, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler, bayramda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır” dedi. “Kavurma gibi yiyecekler kahvaltıda tüketilmemelidir” Kurban Bayramı’nda lezzetli, sağlıklı ve dengeli tabak modeli oluşturulmalıdır diye sözlerine devam eden Çakmak Erdem Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Uzm. Dyt. Gizem Aydın Amil, “Her sabah olduğu gibi bayram sabahında da dengeli ve besleyici kahvaltı yapılmalıdır. Tabağınızın yarısı sebzelerden gelmeli ve tabağın diğer yarısında yer alan besinler peynir, yumurta, zeytin ya da ceviz-badem gibi tuzsuz yağlı tohumlar ile tam tahıllı esmer ekmek olmalıdır. Kurban Bayramı nedeniyle geleneksel et ve et ürünlerinden yapılmış kızartma, kavurma gibi yiyecekler kahvaltıda tüketilmemelidir. Kırmızı etin yanında rafine edilmiş pilav, makarna gibi nişasta içeriği yüksek karbonhidratlar yerine bulgur, tam buğday makarna, karabuğday, kinoa, esmer pirinç gibi tahıl ürünleri tüketilmelidir. Orta boy tabağın yarısı salata veya sebze yemeği, diğer yarısı ise karbonhidrat ve ete ayrılmalıdır. Kırmızı etin sindirimi zor olduğu için özellikle öğlen öğününde tüketilmeli ve akşam yemeklerinde sebze yemeye özen gösterilmelidir. Kırmızı etin yanı sıra beyaz et ve balık tüketimine de ağırlık verilmelidir. Ara öğünler meyve, süt ve süt ürünleri, kuruyemişler ile desteklenmelidir. Etlerin sebzeler ile birlikte pişirilmesi veya sebzeler/salatalar/meyveler ile birlikte tüketilmesi oldukça önemlidir. Sebze ve meyvelerde bulunan C vitamini, etin içinde bulunan demirin vücutta emilimini artırır” önerilerinde bulundu.