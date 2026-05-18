Bayram sevinci 'acil'de son bulmasın: Uzmanından acemi kasaplara Kurban Bayramı uyarısı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Prof. Dr. Esin Korkut, Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, Diyetisyen Ayşenur Karaca ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Sümeyra Acar Kurtuluş; bayramda beslenme, kalp ve mide sağlığının yanı sıra bıçak kazalarına karşı önemli uyarılarda bulundu. Özellikle acemi kasaplara dikkat çeken Sümeyra Acar Kurtuluş, “Küçük kesilerde halk arasında yaygın olan salça, kül ya da tütün sürme gibi uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır” dedi. İşte bayramda yapılması gerekenler ve en sık yapılan hatalar…