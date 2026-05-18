  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Gündem
6
Yeniakit Publisher
ABD'nin hiç hoşuna gitmeyecek gelişme: 50 milyar metreküp doğalgaz için harekete geçildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin hiç hoşuna gitmeyecek gelişme: 50 milyar metreküp doğalgaz için harekete geçildi

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 50 milyar metreküp doğalgaz için yürüttükleri projeyi kamuoyu ile paylaştı.

1
#1
Foto - ABD'nin hiç hoşuna gitmeyecek gelişme: 50 milyar metreküp doğalgaz için harekete geçildi

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretinden büyük beklentileri olduğunu ve iki tarafın bu ziyareti "ayrıcalıklı ortaklıklarını" geliştirmek için kullanacağını kaydederek "Bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var" dedi.

#2
Foto - ABD'nin hiç hoşuna gitmeyecek gelişme: 50 milyar metreküp doğalgaz için harekete geçildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Çin’i ziyaret etmesininden yaklaşık bir hafta sonra, yarın Çarşamba günü ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün düzenlediği basın toplantısında, Putin’in Çin ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - ABD'nin hiç hoşuna gitmeyecek gelişme: 50 milyar metreküp doğalgaz için harekete geçildi

. Rus liderin, Çin ziyaretinden büyük beklentileri olduğunu ve iki tarafın bu ziyareti "ayrıcalıklı ortaklıklarını" geliştirmek için kullanacağını kaydeden Peskov, "Bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var. Biz ve Çinli dostlarımız bunu özellikle ayrıcalıklı ve stratejik bir ortaklık olarak nitelendiriyoruz" dedi.

#4
Foto - ABD'nin hiç hoşuna gitmeyecek gelişme: 50 milyar metreküp doğalgaz için harekete geçildi

Peskov, Putin’e Çin ziyaretinde eşlik edecek heyette başbakan yardımcıları, bakanlar ve şirket yöneticilerinin yer alacağını söyledi.

#5
Foto - ABD'nin hiç hoşuna gitmeyecek gelişme: 50 milyar metreküp doğalgaz için harekete geçildi

Rusya'nın Arktik gaz yataklarından Moğolistan üzerinden Çin'e yılda ek 50 milyar metreküp gaz taşıyabililecek Sibirya Gücü 2 gaz boru hattı planının görüşülüp görüşülmeyeceği sorulan Peskov, "İkili ilişkilerimizin ekonomik gündeminde yer alan tüm konular doğal olarak ele alınacaktır" yanıtını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!
Gündem

Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!

Mersin'in Tarsus ilçesi tüyler ürperten bir dehşete sahne oldu. Önce husumetli olduğu kardeşlerin restoranını basarak rastgele ateş açan ve ..
ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı
Gündem

ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın “eski eşime para yardımı yaptım” iddiasına Nagehan Alçı’dan sert..
Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi
Gündem

Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeler..
Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti
Siyaset

Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti

İYİP İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23