Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!
Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem belli oldu.
Çamaşır makinesi ve kurutucu, evin en çok çalışan cihazları arasında yer alıyor. Sık kullanıma bağlı olarak deterjan, yumuşatıcı ve diğer çamaşır ürünleri zamanla cihazların üzerinde yapışkan bir tabaka oluşturabiliyor. Hem kötü bir görüntüye neden olan hem de hijyen açısından sorun yaratabilen bu kalıntılar, birkaç basit yöntemle kolayca temizlenebiliyor.
İşte hem çamaşır makinesindeki hem de kurutucudaki istenmeyen o birikintilerden kurtulmanın pratik yolu…
Sıvı deterjan, çamaşır yumuşatıcısı, kurutma mendilleri ve dökülen çamaşır ürünleri zamanla cihazların yüzeylerinde yapışkan bir tabaka bırakabiliyor. Özellikle nemli ve sıcak ortamlar bu kalıntıların daha da zor temizlenmesine yol açıyor.
Yeni nesil yüksek verimli çamaşır makineleri ise daha az su kullandığı için fazla deterjan tamamen durulanamayabiliyor. Bu da zaman içinde çekmecelerde, kapak çevresinde ve düğmelerin etrafında birikime neden olabiliyor.
Temizliğe başlamadan önce en nazik yöntem tercih edilmeli. Yumuşak bir bezi ılık suya batırıp birkaç damla bulaşık deterjanı eklemek, yeni oluşmuş kalıntıları çözmek için yeterli oluyor.
Özellikle şu bölgeler dikkatlice silinmeli: Deterjan çekmecesi Kapak kenarları Düğmeler ve kontrol paneli Tutma kolları
Eğer kalıntı inatçıysa, sabunlu bez birkaç dakika boyunca yüzeyin üzerinde bekletilebilir.
Beyaz sirke, deterjan kalıntılarını çözmede en etkili doğal yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Mikrofiber bir bez sirkeye batırılarak deterjan çekmecesi, kapak çevresi ve cihazın dış yüzeyi temizlenebilir.
KARBONATLA İNATÇI LEKELERDEN KURTULUN Kurumuş deterjan damlaları ve eski yapışkan kalıntılar için karbonat oldukça etkili bir çözüm sunuyor. Uygulama için: Karbonata az miktarda su ekleyerek macun kıvamı oluşturun. Yumuşak bir bezle yapışkan bölgeye sürün. Birkaç dakika bekletin. Nemli bir bezle temizleyin. Bu yöntem yüzeyi çizmeden nazik bir şekilde temizlik sağlar.
Sorun oluşmadan önlem almak, temizliği çok daha kolay hale getiriyor. Bunun için şu adımlar öneriliyor: Önerilen miktarda deterjan kullanın. Deterjan veya yumuşatıcı dökülürse hemen silin. Çamaşır makinesinin dış yüzeyini düzenli olarak temizleyin. Deterjan çekmecesini belirli aralıklarla yıkayın.
Bu basit alışkanlıklar sayesinde çamaşır makinesi ve kurutucunuz hem daha temiz görünür hem de daha uzun ömürlü olur.
