  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem belli oldu.

#1
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

Çamaşır makinesi ve kurutucu, evin en çok çalışan cihazları arasında yer alıyor. Sık kullanıma bağlı olarak deterjan, yumuşatıcı ve diğer çamaşır ürünleri zamanla cihazların üzerinde yapışkan bir tabaka oluşturabiliyor. Hem kötü bir görüntüye neden olan hem de hijyen açısından sorun yaratabilen bu kalıntılar, birkaç basit yöntemle kolayca temizlenebiliyor.

#2
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

İşte hem çamaşır makinesindeki hem de kurutucudaki istenmeyen o birikintilerden kurtulmanın pratik yolu…

#3
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

Sıvı deterjan, çamaşır yumuşatıcısı, kurutma mendilleri ve dökülen çamaşır ürünleri zamanla cihazların yüzeylerinde yapışkan bir tabaka bırakabiliyor. Özellikle nemli ve sıcak ortamlar bu kalıntıların daha da zor temizlenmesine yol açıyor.

#4
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

Yeni nesil yüksek verimli çamaşır makineleri ise daha az su kullandığı için fazla deterjan tamamen durulanamayabiliyor. Bu da zaman içinde çekmecelerde, kapak çevresinde ve düğmelerin etrafında birikime neden olabiliyor.

#5
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

Temizliğe başlamadan önce en nazik yöntem tercih edilmeli. Yumuşak bir bezi ılık suya batırıp birkaç damla bulaşık deterjanı eklemek, yeni oluşmuş kalıntıları çözmek için yeterli oluyor.

#6
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

Özellikle şu bölgeler dikkatlice silinmeli: Deterjan çekmecesi Kapak kenarları Düğmeler ve kontrol paneli Tutma kolları

#7
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

Eğer kalıntı inatçıysa, sabunlu bez birkaç dakika boyunca yüzeyin üzerinde bekletilebilir.

#8
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

Beyaz sirke, deterjan kalıntılarını çözmede en etkili doğal yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Mikrofiber bir bez sirkeye batırılarak deterjan çekmecesi, kapak çevresi ve cihazın dış yüzeyi temizlenebilir.

#9
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

KARBONATLA İNATÇI LEKELERDEN KURTULUN Kurumuş deterjan damlaları ve eski yapışkan kalıntılar için karbonat oldukça etkili bir çözüm sunuyor. Uygulama için: Karbonata az miktarda su ekleyerek macun kıvamı oluşturun. Yumuşak bir bezle yapışkan bölgeye sürün. Birkaç dakika bekletin. Nemli bir bezle temizleyin. Bu yöntem yüzeyi çizmeden nazik bir şekilde temizlik sağlar.

#10
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

Sorun oluşmadan önlem almak, temizliği çok daha kolay hale getiriyor. Bunun için şu adımlar öneriliyor: Önerilen miktarda deterjan kullanın. Deterjan veya yumuşatıcı dökülürse hemen silin. Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde tüm lekeleri söküyor Çamaşır makinesinin dış yüzeyini düzenli olarak temizleyin. Deterjan çekmecesini belirli aralıklarla yıkayın.

#11
Foto - Çamaşır makinesindeki yapışkan tabakayı yok eden yöntem! Dakikalar içinde hepsi tarih oluyor!

Bu basit alışkanlıklar sayesinde çamaşır makinesi ve kurutucunuz hem daha temiz görünür hem de daha uzun ömürlü olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!
Gündem

Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!

Mersin'in Tarsus ilçesi tüyler ürperten bir dehşete sahne oldu. Önce husumetli olduğu kardeşlerin restoranını basarak rastgele ateş açan ve ..
ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı
Gündem

ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın “eski eşime para yardımı yaptım” iddiasına Nagehan Alçı’dan sert..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına kararı ver..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23